福原遙許願燒肉吃撐睡到飽 七夕祝「明天會是更好的一天」

《明天會是更好的一天》。福原遙（左）、林遣都。（friDay影音提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由福原遙、林遣都主演的日劇《明天會是更好的一天》，不僅是福原首次挑戰主演富士電視台黃金時段連續劇，更適逢於日本七夕（7月7日）首播，福原遙日前在記者會上特別寫下心願：「希望大家明天會更好。」溫暖呼應劇名，也為觀眾獻上真摯祝福。

《明天會是更好的一天》福原遙。（friDay影音提供）

福原遙坦言：「從小就開心地看著月9長大，沒想到有一天能輪到自己主演，真的非常驚訝。」她表示會把曾經從這些作品中得到的快樂放在心裡，努力演好這部作品。她還笑說，開拍首日竟然被從天而降的藍莓砸中肩膀，成為難忘的拍攝趣事。

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此外，福原遙也透露了自己的「小確幸」，被問到「有什麼事能讓今天比昨天更好呢？」時，她笑答：「應該是吃飯吧！」直言最愛吃燒肉，「吃很多肉、然後倒頭大睡，這就是我的幸福。」還補充自己特別喜歡牛肝和蔥鹽牛舌，展現可愛一面。

《明天會是更好的一天》林遣都。（friDay影音提供）

劇中飾演她搭檔的林遣都，透露由於劇組開拍時間相當早，早起是一件相當辛苦事，甚至還鬧出自己記錯時間而提早兩小時起床的烏龍，笑說反而意外度過了一段悠閒時光，「喝了咖啡、看了新聞、還發了一下呆，覺得這段時間很有意義，早起其實也不錯。所以我就在心裡許願，希望以後能更早起。」《明天會是更好的一天》於friDay影音上線。

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