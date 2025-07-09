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張本渝超寵ABC男友 親煮家鄉菜冷凍寄美

大愛劇《假日到山裏來看你》左起：羅淑芬老師、徐詣帆、張本渝、呂美雲主持人、蘇達。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》左起：羅淑芬老師、徐詣帆、張本渝、呂美雲主持人、蘇達。（大愛提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕由張本渝領銜主演的大愛劇《假日到山裏來看你》，才剛開播就傳捷報，根據尼爾森四歲以上收視調查，第四集已衝上同時段80個頻道節目的第21名。張本渝在劇中飾演護理系「羅淑芬老師」，有「猛姊」稱號，開場就與ADHD兒子攜手幫原住民行銷柿子，劇中她以「放下得失心，用心去體會別人的感受，事情反而會往更好的方向走」總結體悟，金句不斷。

劇情最高收視落在陳妤忙於「部落假日教室」時，父親病倒，張本渝開車載她返家，途中討論「父母親不會一直在家裡面等著我們」。張本渝回憶懷孕九個月時父親倒下離世的心痛，「怕自己演得不夠猛」，沒想到角色原型回饋「不論是懷孕的片段、在學校堅強，在家裡愛哭，真的是像極了本人」。

大愛劇《假日到山裏來看你》徐詣帆南下「高雄讀書會」宣傳。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》徐詣帆南下「高雄讀書會」宣傳。（大愛提供）

張本渝與徐詣帆在劇中飾演夫妻，收視報捷，兩人也連袂南下高雄讀書會宣傳。張本渝感謝媽媽的善良與寬厚，「在我身上看到的所有優點都是媽媽給我的」。徐詣帆曾參加《星光大道》，首度演大愛劇卻不陌生，「2016年就開始唱大愛劇主題曲，不下十首」，還現場清唱《承擔》，幽默笑說：「我不是什麼都沒準備，我準備了一副好歌喉。」他提到父親對他影響最深，升高中時一句「開始要對自己的所做所為負責」讓他徹底轉變。

此次宣傳還有「賽德克巴萊」花崗二郎蘇達擔任表演指導，他稱讚張本渝「如同觀音一般，在現場都會說『安心、沒有問題、都會解決』。」張本渝坦言，最大挑戰是「要跟所有大小朋友變朋友，又要能鎮得住」。劇組拍攝時遇到三個颱風和無數地震，蘇達笑說她總安慰大家「雨總是會下，不會下三年吧！」，並強調此劇集結台灣所有原住民藝人與歌手，希望打破刻板印象，讓山裡知識與都市智慧互相學習。

大愛劇《假日到山裏來看你》張本渝。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》張本渝。（大愛提供）

大愛劇《假日到山裏來看你》上「型男大主廚」宣傳。（大愛提供）大愛劇《假日到山裏來看你》上「型男大主廚」宣傳。（大愛提供）

相隔十年再拍大愛劇，張本渝宣傳不遺餘力，與張家慧上《型男大主廚》推戲。張本渝笑說雖拿到丙級廚師證，但平常還是吃媽媽煮的飯，會下廚多是做給旅居美日的男友吃，甚至「冷凍包裝寄到美國或日本給男朋友吃」。她自稱「餐餐要有白米飯，我媽都叫我飯桶」。張家慧則分享，從小耳濡目染學備菜，現在簡單家常菜都難不倒她，最常煲湯搭配幾道小炒。

《假日到山裏來看你》每週一至週五晚間8點於大愛頻道與YT同步播出，張本渝、張家慧將於7/9（三）晚間7點現身三立都會台《型男大主廚》。

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