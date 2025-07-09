梧棲鬼屋實地取景！導演大笑30秒疑中邪：我控制不住

由初孟軒主演的電影《詭鄉》取材自導演家族恐怖故事 還在台中鬼屋實景拍攝。（一群獨角鯨娛樂提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕恐怖靈異電影《詭鄉》是台裔新銳導演馬新語首部編導劇情長片，創作靈感取材自導演及監製陳頡昕的家族故事，全片在台中梧棲拍攝，更在鬧鬼的房屋內實地取景。電影拍攝期間怪事連連，導演馬新語曾在拍攝現場狂笑不止，疑似「中邪」反應嚇翻劇組人員，男主角初孟軒讀劇本太入戲讀到做惡夢，還因此「被跟」，請來老師化煞做法才圓滿解決。

《詭鄉》由初孟軒（右）、雷嘉汭主演，定檔9月19日上映。（一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》集結初孟軒、雷嘉汭以及「國民阿嬤」王滿嬌、張翰等卡司，今天（9日）發佈《詭鄉》前導預告與海報，首支預告由監製本人用近乎耳語的口白引言，以及各角色間呈現的濃烈的混亂糾葛，加上台式老舊公寓的灰暗陰森氛圍，釋放出驚悚詭異張力，預告一出立刻在網路上引發熱烈討論，恐怖期待值再度飆升。

請繼續往下閱讀...

導演馬新語於南加州大學電影學院碩士畢業，長居於洛杉磯從事編導工作與電影項目開發，這次首部劇情長片選擇回到故鄉台中拍攝，他說：「《詭鄉》既是一部鬼故事，也講述對於未知故鄉的探尋，和家族連繫及歸屬感的渴望，是激發我創作本片的初衷與靈感來源！」

導演馬新語也表示，由於久違返鄉無法確定曾經熟悉的人、事、物是否依舊，這種未知的期待與恐懼，正是《詭鄉》想探討的核心恐懼。正巧在拍攝期間也出現許多「未知」事件，雖然開鏡時請來法力高強的師傅作法祈福，但其中在拍攝某場重要的恐怖橋段時，導演卻突然無法控制的大笑還持續了半分鐘，全劇組見到導演疑似中邪反應，都被嚇得不知所措。

《詭鄉》拍攝期間怪事頻傳，導演片場狂笑不止疑似「中邪」，嚇壞全劇組，圖為初孟軒。（一群獨角鯨娛樂提供）

他回憶：「當下就很像喝醉酒，你其實很清楚你是誰你在哪裡，而且那場合很嚴肅不該笑，但是耳邊傳來一個聲音一直跟我說『快笑快笑！』然後我就控制不住自己的笑了出聲⋯笑完後大家似乎都感覺到發生了什麼事，沒有討論繼續拍片，那場戲一結束製片就前來關心，但我卻不知道剛才為何會那樣子？」返鄉拍片親身遇到難以解釋的怪事，也讓他相當難忘。

男主角初孟軒讀《詭鄉》劇本太入戲 不僅做惡夢還「被跟」請師傅化煞才圓滿解決。（一群獨角鯨娛樂提供）

男主角初孟軒也遭遇了靈異事件，他透露收到導演傳來《詭鄉》劇本時，當天坐在家裡沙發上，刻意不開燈製造暗黑氣氛去讀劇本，忽然旁邊傳來怪怪的聲響，起初他不以為意就開始聽自己為本片設計的歌單音樂，試圖沈浸在驚悚狀態，沒想到過不久他竟然開始做惡夢且睡不好，連朋友也發覺他狀態不對勁，後來初孟軒去廟裡拜拜，他回憶：「通靈老師看著我說『你身上跟了兩個』，一個跟到你家裡一個跟到你車上，然後我剛好那天開車去，他就幫我作法，然後給我平安符回家燒符水撒遍全家，終於順利解決。」幸好事情圓滿落幕， 而電影拍攝期他每到片場也都隨身攜帶護身符保平安。

《詭鄉》初孟軒（左）回鄉與「國民阿嬤」王滿嬌相聚，卻挖掘更多家族秘密。（一群獨角鯨娛樂提供）

《詭鄉》故事描述移民美國長大的李昂，在整理驟逝父親的遺物時，意外發現原以為20年前已過世的奶奶的病危通知書，在好奇心的驅使下，他決定隻身前往父親的故鄉棲海鎮一探究竟。回到故鄉卻發現奶奶活著而且身體健康，逗留找尋真相中遇見了神秘女子小文，兩人共探家族秘密，李昂這才驚覺早已被捲入超自然謎團當中，並挖掘出更多驚人暗黑真相，力圖揭開家族與棲海鎮的不解之謎。《詭鄉》將於9月19日全台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法