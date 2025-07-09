劉品言正式升格人妻！親解「7月2日」登記日背後原因

〔記者蕭方綺／台北報導〕劉品言與連晨翔6月9日分享雙喜臨門好消息，7月2日去大安戶政事所登記，成為合法夫妻，預產期將在11、12月。至於選在7月2日登記，難道有特殊意義？劉品言以一貫豪邁態度回應：「這天登記，是剛好結婚證書上要簽名的四個人都有空。」還分享自己與老公連晨翔頭靠著頭，抱著愛犬晨熊（小名BOBO）在花海背板前甜蜜燦笑合影，畫面洋溢幸福。

劉品言（左）和連晨翔登記結婚後，抱著愛犬，一家人幸福合影。（鴻言娛樂提供）

對於這段感情，連晨翔昨受訪時坦言2人從去年底開始交往，如今劉品言已懷孕5個月。被問到兩人是否從一開始就有共識不避孕？連晨翔害羞笑說：「這是一個很突然的狀況，準備太齊全也怪怪的。」他回憶與劉品言去年合作《舊金山美容院》時，坦言當時因對方氣場強大，其實很怕她，直到殺青後才真正開始聊天，進一步了解彼此。他欣賞劉品言有想法、做事果決的個性，也因此被她吸引，「我們從去年底開始交往，那時我就跟她說『我想結婚』。」

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他也透露，今年1月劉品言左腳踝骨碎裂，讓兩人有更多相處時間。他常推著坐輪椅的她約會看電影，笑稱兩人就像《美麗人生》中的主角，還開玩笑說：「我有幻想自己是木村拓哉，她就翻我白眼。」還說當時若被狗仔拍到約會，一定會大方承認戀情。

雖然交往時間不長，他仍篤定地說：「我年齡也擺在那了，對婚姻本來就有想法。跟她相處之後，我就會想要老婆是她。」訪問過程中，他邊說邊緊張揮舞雙手，媒體也捕捉到他手上的婚戒，他開心地秀出婚戒，表示目前因劉品言肚子大，不方便舉辦婚禮，未來會補辦求婚儀式。

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