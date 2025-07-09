舊市場找到100萬紙鈔！YTR揭神奇都市傳說

融融（右）和圖佳聊起出國拍攝節目的趣事。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕莎莎、郭彥均主持八大《WTO姐妹會》邀來《自由的旅行者》主持人融融、和搭檔圖佳暢聊海外旅遊有趣體驗，以及分享必買的紀念品。融融提及跟著《自由的旅行者》前往土耳其，買了一個當地非常漂亮的「藍眼睛」掛飾，以及外層包裹羊毛氈的去角質肥皂當紀念品；身為土耳其在地代表的圖佳，分享自己喜愛的口袋名單「蘋果茶」。

得知圖佳心儀莎莎許久，融融趁機打趣虧圖佳：「我以為是莎莎姐的照片！」圖佳馬上機智回擊：「你說錯了，那個不是土耳其人喜歡，那個是圖佳喜歡的！」一秒自然切換到撩妹模式。

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聊到各地的紀念品，融融透露很喜歡收集有多個0的紙鈔，這次也幸運在土耳其的舊貨市場找到100萬的紙鈔，土耳其的在地旅伴圖佳還曾用過這款幣值的紙鈔呢！融融表示：「如果你想要認識一個國家，我覺得從它的鈔票，不管是知名的人物、歷史人物或是地理歷史。」土耳其還有個都市傳說，就是幣值越小，紙鈔上的土耳其國父凱末爾的頭像就越不看你，而幣值越大，紙鈔上的凱末爾頭像看起來就越像把正臉轉過來看你。

郭彥均（左起）、融融、圖佳、莎莎，討論旅行收集的紀念品。（八大提供）

此外，融融分享在《自由的旅行者》旅途中，有一次圖佳騎車要上一個斜坡時，不慎整台車倒了，結果融融當下職業病噴發，急忙笑問攝影師有沒有拍到？圖佳表示，當時所有人都超級擔心他有沒有事情，但他從後面聽到了一個很大的笑聲。圖佳回想當下情況，忍不住向融融抱怨：「融融你有問題嗎？我剛剛有小車禍，你一直笑…」讓敬業的融融一時語塞，笑翻全場。

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