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SJ「一人一句」問候台灣老婆 出道20年曝最大變化

SJ時隔2年8個月，發行新專輯《Super Junior25》。（SM Entertainment提供）SJ時隔2年8個月，發行新專輯《Super Junior25》。（SM Entertainment提供）

胡御柔／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「韓流帝王」Super Junior時隔2年8個月，帶著第12張正規專輯《Super Junior25》，專輯名延續出道作《Super Junior05》的命名脈絡，由成員發想而訂定，一發行便登上17個地區iTunes專輯排行榜冠軍。

出道20年，希澈表示變化最大的是自己的外貌，為了專輯很努力的減肥與控制飲食，不變的則是利特和銀赫的童顏與體重，看著兩人能獲得很大的激勵；藝聲覺得不變的是精神年齡，成員們至今仍像20多歲的人。

SJ時隔2年8個月，發行新專輯《Super Junior25》。（SM Entertainment提供）SJ時隔2年8個月，發行新專輯《Super Junior25》。（SM Entertainment提供）

主打歌《Express Mode》節奏明快、充滿能量，結合極具動感的節奏與令人上癮的副歌旋律，神童介紹：「我們一直都在嘗試新事物嘛，這次真的苦惱很久，但一聽到《Express Mode》大家馬上就覺得是這個了！」

與台粉共創美好回憶的Super Junior不忘向台灣E.L.F.（粉絲名）們問候，9位成員特別各自傳達真心，先由東海、銀赫、始源、圭賢、利特的「我很想你」、「老婆」、「謝謝大家」等一人一句中文接力，感謝台粉。

《Super Junior25》已在台數位發行。

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