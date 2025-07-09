中網曝搶票難度排行！4歌手門票比樂透難中 楊丞琳遭歸類「有手就行」

中網統計最難搶票的地獄組包含周杰倫（左起）、檀健次、刀郎、TFBOY。（翻攝自微博）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近來微博上出現一組網友統整出來的「演唱會搶票難度榜」，以入門、進階、困難、超難、地獄等階級區分，其中地獄組更是被網友直呼「買樂透還比較容易中」。

中網公開演唱會搶票難度榜，以入門、進階、困難、超難、地獄等階級區分。（翻攝自微博）

從中網發出的統整可見，入門組包含劉若英、楊丞琳、梁靜茹、李聖傑、趙傳、王心凌、告五人、潘瑋柏等人，門票充足、無需準備，只要有手就行；進階組有五月天、張惠妹、伍佰、張韶涵、林宥嘉、任賢齊、李榮浩、張信哲等，有點小難、熱門但有機會，需認真對待；困難組有張學友、薛之謙、陳奕迅、蔡依林、鄧紫琪、華晨宇、汪蘇瓏等，手速與網速需要很快，否則會擁塞；超難組則包含劉德華、林俊傑、鳳凰傳奇、張杰、趙雷、陶喆等人，10秒內就便會被搶購一空，轉圈5分鐘後顯示售完；最後的地獄組則是周杰倫、檀健次、刀郎、TFBOY十年之約，連黃牛看了都搖頭，機率不如買樂透。

請繼續往下閱讀...

值得一提的是，地獄組中除了周杰倫的票是有目共睹的難搶，甚至黃牛都飆到天價還是有人會收，檀健次和刀郎則被網友質疑「聽都沒聽過，怎麼會難搶？」，至於TFBOY雖然紅，但也被認為不至於是地獄級。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法