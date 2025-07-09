曾敬驊眼神震撼觀眾！年度鉅片《大濛》定檔11月催淚全台

曾敬驊在《大濛》超前導預告中直視鏡頭。（華文創提供）

〔記者許世穎／台北報導〕金馬導演陳玉勳再度攜手億萬監製葉如芬、李烈，斥資台幣9千萬打造的催淚動人巨作《大濛》今（9）日曝光超前導預告。預告中方郁婷數著民國年份，彷彿訴說著一段橫跨時代、逐漸逼近命運轉折的歷史哀歌；畫面最後，曾敬驊直視鏡頭，說出：「我們什麼都沒有，只有勇敢。」短短20秒卻有濃烈的情感。

曾敬驊（右）在《大濛》，與方郁婷兄妹情深、火花十足。（華文創提供）

導演陳玉勳過去作品都是喜劇風格為主，這次拍攝民國40年代的台灣小人物故事，講述女主角阿月接獲哥哥被槍斃的死訊，毅然決然從嘉義北上，尋覓姊姊阿霞一起前往認屍，因緣際會結識三輪車伕趙公道，發展出一段超越血緣的羈絆。

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陳玉勳表示：「我從找到這個題材到完成這部電影，都感覺有一股看不見的力量在牽引著我，去理解我們的父祖輩如何生存在那個艱困辛酸的年代。成爲現在的台灣人，過程並不容易。那個時代許多事都像迷霧一樣看不清。」《大濛》是台語發音「罩霧」的意思，雲與霧在片中具有重要的象徵意義，不論台語還是國語都是唸「大濛」。

《大濛》國際版海報。（華文創提供）

除了超前導預告，該片同時發布由陳世川設計的國際版海報，在霧濛濛的背景下，由柯煒林騎著三輪車載著方郁婷踏上像是屍體的道路，既懸疑又讓人好奇這段尋兄之旅會是什麼樣的故事。《大濛》預計於今年11月在台上映，前導預告下週發布，將揭開更多劇情。

《大濛》超前導預告：

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