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天后蕾哈娜親邀獻聲還要飆歌 詹姆斯柯登錄音還在想「是不是搞錯」

蕾哈娜配音的小美人（左）和詹姆斯柯登獻聲的「無名」在《藍色小精靈大電影》是好朋友。（UIP提供）蕾哈娜配音的小美人（左）和詹姆斯柯登獻聲的「無名」在《藍色小精靈大電影》是好朋友。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕經典動畫角色藍色小精靈在新片《藍色小精靈大電影》展開全新大銀幕冒險，製片兼為「小美人」配音的蕾哈娜表示，希望讓每一位參與這部電影的人感到驕傲，然後把藍色小精靈介紹給全新世代。片中她最好的朋友「無名」找來詹姆斯柯登獻聲，他笑說當時收到蕾哈娜傳來語音訊息，「這是我人生中第一次，也是唯一的一次。」

多才多藝的詹姆斯身兼演員、編劇、製片、歌手及主持人身分，他配音的「無名」是全村唯一沒有身分認同、沒有任何亮點，連名字都沒有的藍色小精靈，某種程度上是這個故事的核心與靈魂。導演克里斯米勒表示，詹姆斯柯登為這個角色注入了脆弱感、魅力與幽默感：「他為這個角色賦予了非常豐富的層次，也帶來了他極具特色的歌聲，真的非常精彩。」

詹姆斯柯登直說接獲蕾哈娜邀約配音《藍色小精靈大電影》相當驚喜。（UIP提供）詹姆斯柯登直說接獲蕾哈娜邀約配音《藍色小精靈大電影》相當驚喜。（UIP提供）

詹姆斯回憶當初收到演出邀約，蕾哈娜問他願不願意參與演出，「我願不願意？我當然願意啊，而且我簡直是驚呆了。這就是我獻聲演出『無名』這個角色的整個過程。」此外，他還在片中和蕾哈娜同台演唱，坦言為此感到壓力山大：「當我和蕾哈娜以及她的製作團隊一起在錄音室錄音的時候，我很難不去想…是不是有人搞錯了？」

他認為，全世界沒有任何東西比藍色小精靈更有辨識度：「不管你在世界的哪個角落，只要看到一張藍色小精靈的圖片，超過一半的人都會認出來。這是一個歷久不衰、直到今天依然具有影響力的文化現象。我真的很榮幸能夠成為其中的一份子。」

蕾哈娜身兼《藍色小精靈大電影》製片以及為「小美人」配音。（UIP提供）蕾哈娜身兼《藍色小精靈大電影》製片以及為「小美人」配音。（UIP提供）

蕾哈娜也表示，對於能帶著觀眾踏上一場魔幻的冒險旅程、走進這個奇妙的藍色小精靈世界，感到超級興奮。「這是一部關於宇宙中小小英雄的超級大片，充滿精彩動作、好聽又嗨的音樂、滿滿的歡笑，還有你見過最可愛冒險家的大冒險。」《藍色小精靈大電影》將於7月18日在台上映。

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