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皮克斯力邀！渡邊直美化聲外星大使 為《地球特派員》英日文配音

渡邊直美（前排右一）為皮克斯新作《地球特派員》配音，先前也出席該片首映會。（迪士尼提供）渡邊直美（前排右一）為皮克斯新作《地球特派員》配音，先前也出席該片首映會。（迪士尼提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕皮克斯新作《地球特派員》藉由天文學家的幫助，建構了熱鬧且充滿想像力的「共宇宙」，在這個空間裡，團隊創造了數十個外星物種，他們擁有各自不同的外型、移動和溝通方式，其中一位大使歐瓦更找來日本知名女星渡邊直美為英、日文版配音。

渡邊直美為皮克斯新作《地球特派員》英日文版配音。（迪士尼提供）渡邊直美為皮克斯新作《地球特派員》英日文版配音。（迪士尼提供）

導演石之予形容：「共宇宙就像是宇宙中最酷的俱樂部，來自各個星球的大使聚集在這個迷人的、有層次的地方分享著不同的知識。」歐瓦是愛好和平星球上充滿活力的領導者，總是充滿積極的能量，製片瑪麗愛麗絲德拉姆說：「渡邊直美身上有一種富有感染力的魅力，她給這個角色帶來生命力，他們都太可愛了！」

而這個充滿想像力的故事，其實是從1977年美國國家航空暨太空總署（NASA）發射了一顆無人外太陽系太空探測器「航海家一號」展開，經過48年，航海家一號已經離開太陽系，成為距離地球最遠的人造飛行器。它身上攜帶了一張「金唱片」，記錄著地球的部份影像和聲音，就像是海洋漂流瓶一樣，拾獲它的高等智慧外星生物都可以從中拼湊出地球的歷史和樣貌。

皮克斯新作《地球特派員》建構了熱鬧且充滿想像力的「共宇宙」。（迪士尼提供）皮克斯新作《地球特派員》建構了熱鬧且充滿想像力的「共宇宙」。（迪士尼提供）

皮克斯將這份屬於宇宙的浪漫融會貫通在電影《地球特派員》裡，電影開頭，外星生物發現了航海家一號，於是找到了地球，並帶走了小男孩艾立歐，沒想到艾立歐在外太空樂不思蜀，卻也開啟了一場尋求自我認同的冒險旅程。為了讓電影更為擬真，皮克斯不僅尋求美國國防部的支援，還找來了天文學家吉兒塔特Jill Tater博士的協助。

吉兒塔特不僅是天文學家，同時也是SETI（搜尋地外文明計劃）的創始會員，《地球特派員》製片瑪麗愛麗絲德拉姆表示，「塔特是研究外星智慧的天文學家，她教會我們以更廣闊的方式來思考宇宙空間，例如宇宙究竟有多大？有多少行星？以及存在生命的可能性。正是因為吉兒的幫忙，才讓我們想到採用航海家一號做為元素。」

導演石之予則說，航海家一號也成了電影的隱喻，「小男孩艾立歐就像是孤獨、漂浮在太空裡的小衛星，他努力尋找著與他人聯繫的方式。如同航海家一號般，至今，它依然在發出訊號，即使已經飛出了太陽系之外。」

除了請來天文學家提供協助，《地球特派員》也獲得美國國防部鼎力相助。由於電影男主角艾立歐的監護人姑姑是一名空軍少校，為了真實還原空軍基地的場景，皮克斯特別參觀了位於美國加州的空軍基地，該基地提供了飛行體驗和制服製作等協助，也讓艾立歐和姑姑在基地的工作和生活更加寫實生動。《地球特派員》將於明天（10日）在台上映。

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