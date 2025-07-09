昔舔中被譙爆！田麗嫁中國男星「婚姻無效」 親曝真實原因

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人田麗外貌精緻，是不少男性的夢中情人，不過，她先前在抖音拍片自稱是「中國台灣的鄒族」，種種舔中言論引爆台灣民眾怒火，近日她受訪時暢談自己的感情史，透露當年嫁給中國演員李雨澤，兩人因為沒有在台灣登記而婚姻無效。

田麗過去自稱是「中國台灣的鄒族」被罵翻。（翻攝自臉書）

田麗過去的感情史豐富，曾和演員馬景濤交往，當時為愛不顧事業，連對方和前妻所生的女兒也一併照顧，後來與宋楚瑜的小舅子陳定中結婚3年，最終男方外遇，導致這段婚姻破裂。

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田麗近日接受《TVBS新聞網》專訪時，談及這些過往，自曝與馬景濤分手並未交惡，仍然保持友誼。她也分享，有次和前夫陳定中出國時，在機場偶遇馬景濤，航空公司竟把他們安排在同一排座位，讓她哭笑不得。

結束這兩段感情後，田麗將事業重心轉往中國，當初因為拍戲結識中國演員李雨澤，交往2年後步入婚姻殿堂，豈料，兩人個性不合，加上聚少離多而離婚。她自爆，這段關係是衝動而起，也因為沒有在台灣登記成為無效婚姻。

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