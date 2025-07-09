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隱形女挺肚亮相《驚奇4超人：第一步》全球宣傳首站！全台預售正式開跑

佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》配對。（漫威影業提供）佩德羅帕斯卡（左）和凡妮莎柯比在《驚奇4超人：第一步》配對。（漫威影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕漫威暑假鉅獻《驚奇4超人：第一步》正式展開全球宣傳，「漫威第一家庭」陣容「驚奇先生」佩德羅帕斯卡、「隱形女」凡妮莎柯比、「霹靂火」喬瑟夫昆恩以及「石頭人」艾邦摩斯貝克許4人現身昨天稍早現身巴黎，凡妮莎更挺孕肚現身。

喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比以及艾邦摩斯貝克許昨現身巴黎宣傳《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）喬瑟夫昆恩（左起）、佩德羅帕斯卡、凡妮莎柯比以及艾邦摩斯貝克許昨現身巴黎宣傳《驚奇4超人：第一步》。（漫威影業提供）

4人一同出席了在充滿復古未來風的尼邁耶空間大樓舉行的拍照活動，正如該片不只主打刺激精彩的動作場面，也強調驚奇4超人「親如一家」的溫馨互動，絕對更加引人共鳴。

隨著電影上映倒數，全台各大影城也已展開一般及特殊影廳各版本預售，限量好禮轟動曝光，包括充滿60年代復古未來感的特殊版本海報，尤其IMAX及杜比影院手繪風特殊版本海報，令人一看便想擁有；還有盲袋超萌Q版角色鑰匙圈，也是鐵粉必收的心頭愛。

《驚奇4超人：第一步》預售大公開。（漫威影業提供）《驚奇4超人：第一步》預售大公開。（漫威影業提供）這次超萌的Q版鑰匙圈除了驚奇先生、隱形女、霹靂火與石頭人，還有神級大反派「行星吞噬者」和超帥氣「銀色衝浪手」，只不過這次是用盲袋隨機贈送，想搜集全套的鐵粉們，千萬別當做選擇的小孩，多買幾張票多刷幾次，就很有機會集齊這套夢幻逸品。《驚奇4超人：第一步》將於7月23日在台上映。

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