全台18縣市豪大雨特報 白冰冰誠心祈福

白冰冰心繫大雨災情。（翻攝自白冰冰臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨，中央氣象署今（9）日上午對全台18縣市發布豪、大雨特報，另對10縣市發布大雷雨即時訊息，提醒民眾注意。

中午左右，資深藝人白冰冰憂心大雨災情，她在臉書曬出祈福照片說：「北部又下了連夜雨，更擔心嘉義、台南今夜有雨嗎？經過颱風侵襲的鄉親們，若又碰上連夜雨，那真是雪上加霜！ 希望受災害的朋友能順利度過這艱難時刻。」

中央氣象署上午11時20分發布豪、大雨特報。豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台東縣。（翻攝自中央氣象署）

中央氣象署上午11時20分發布豪、大雨特報。豪雨特報範圍：新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、連江縣。大雨特報範圍：基隆市、台北市、新北市、桃園市、台東縣。

中央氣象署提醒，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，並可能出現較強陣風甚或伴隨冰雹發生，若發生於溪流河川上游易於下游出現溪（河）水暴漲，排水不良區域則易發生淹（積）水現象，強大雨勢威脅各項戶外活動並將造成能見度欠佳影響行車安全，山區易發生坍方、落石、土石流。

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