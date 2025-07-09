晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

70歲白冰冰曝失憶？「叫不出好友名字」鬆吐最新近況

白冰冰前往白沙屯媽祖廟拜拜拍MV。（長興影視提供）白冰冰前往白沙屯媽祖廟拜拜拍MV。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前到白沙屯媽祖參拜，看到白沙屯媽祖讓她深受感動，也感受到祂的靈驗，當天馬上決定在白沙屯拱天宮取景為新歌《歌聲永遠陪伴你》加拍一支MV。過去白冰冰拜拜會求名求利，但從3年前開始她只求智慧，讓她能應付未來的一切，她也透露自己難免會忘東忘西說：「年紀大了，很多事會記不住，日前好友倪齊民來棚裡探班，我竟然想不起他的名字。」

白冰冰特別在YouTube節目《誠懇逗陣》中分享參拜白沙屯的過程，還配上她2009年唱的《迎媽祖》，畫面搭配起來隔外貼切，白冰冰也忍不住透露：「我拜完媽祖隔天，就解決了一件這兩年來解決不了的事，是件好事。」

過去白冰冰拜拜是求名求利，但從3年前她開始不求名利，只求賜給她智慧，可以應付未來一切的事。她也時常被問：「妳已經擁有一切了，還在求什麼？」其實隨著年紀增長，看到許多長輩或同齡人漸漸失去記憶，甚至連醫界大老也罹患失智症，而她自己也要靠助理打電話提醒，才記得要吃藥，日前好友倪齊民到民視《超級冰冰Show》探班，她竟然叫不出對方的名字，讓她驚覺自己如果有一天自己也變得健忘，沒有子女的她該如何自處？

剛好最近有人推薦白冰冰認識專門研究老人失智問題的「博太生醫」，她特地前往拜訪，與同齡友人一起聆聽研究員的分享，現在她不敢再鐵齒，希望能延長她那令人稱羨的好腦力，免得每天還要問助理：「藥吃了沒？」

白冰冰在白沙屯媽祖廟拜拜求智慧。（長興影視提供）白冰冰在白沙屯媽祖廟拜拜求智慧。（長興影視提供）

白冰冰從小家中供奉觀世音菩薩，進入演藝圈後，關聖帝君給她莫大的幫助，在各種外景拍攝時，遇到危難，感受到玄天上帝的庇佑。近日，她更慕名前往白沙屯拜訪媽祖，深深感受到祂的靈驗，「之前出遊時有朋友說我像演藝圈的媽祖婆，幫助很多人，也有人提到最近白沙屯媽祖香火鼎盛，剛好我新竹的家離苗栗白沙屯很近，我就想著一定要去拜拜祈福。」

白冰冰選了一個平日的中午前往白沙屯媽祖廟，看到就算是平日也有很多虔誠的信徒，並受到白沙屯媽祖廟主委的熱情招待，讓她心想「我能為他們做些什麼？」，因此臨時起意，馬上從台北call來攝影師，幫新歌《歌聲永遠陪伴你》多拍一支MV，只花一天時間就完工上架，她說：「我本來已經拍了MV，決定加拍一支。」拍攝當天她穿著粉紅色的上衣，剛好跟白沙屯媽祖的座駕「粉紅超跑」呼應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中