70歲白冰冰曝失憶？「叫不出好友名字」鬆吐最新近況

白冰冰前往白沙屯媽祖廟拜拜拍MV。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰日前到白沙屯媽祖參拜，看到白沙屯媽祖讓她深受感動，也感受到祂的靈驗，當天馬上決定在白沙屯拱天宮取景為新歌《歌聲永遠陪伴你》加拍一支MV。過去白冰冰拜拜會求名求利，但從3年前開始她只求智慧，讓她能應付未來的一切，她也透露自己難免會忘東忘西說：「年紀大了，很多事會記不住，日前好友倪齊民來棚裡探班，我竟然想不起他的名字。」

白冰冰特別在YouTube節目《誠懇逗陣》中分享參拜白沙屯的過程，還配上她2009年唱的《迎媽祖》，畫面搭配起來隔外貼切，白冰冰也忍不住透露：「我拜完媽祖隔天，就解決了一件這兩年來解決不了的事，是件好事。」

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過去白冰冰拜拜是求名求利，但從3年前她開始不求名利，只求賜給她智慧，可以應付未來一切的事。她也時常被問：「妳已經擁有一切了，還在求什麼？」其實隨著年紀增長，看到許多長輩或同齡人漸漸失去記憶，甚至連醫界大老也罹患失智症，而她自己也要靠助理打電話提醒，才記得要吃藥，日前好友倪齊民到民視《超級冰冰Show》探班，她竟然叫不出對方的名字，讓她驚覺自己如果有一天自己也變得健忘，沒有子女的她該如何自處？

剛好最近有人推薦白冰冰認識專門研究老人失智問題的「博太生醫」，她特地前往拜訪，與同齡友人一起聆聽研究員的分享，現在她不敢再鐵齒，希望能延長她那令人稱羨的好腦力，免得每天還要問助理：「藥吃了沒？」

白冰冰在白沙屯媽祖廟拜拜求智慧。（長興影視提供）

白冰冰從小家中供奉觀世音菩薩，進入演藝圈後，關聖帝君給她莫大的幫助，在各種外景拍攝時，遇到危難，感受到玄天上帝的庇佑。近日，她更慕名前往白沙屯拜訪媽祖，深深感受到祂的靈驗，「之前出遊時有朋友說我像演藝圈的媽祖婆，幫助很多人，也有人提到最近白沙屯媽祖香火鼎盛，剛好我新竹的家離苗栗白沙屯很近，我就想著一定要去拜拜祈福。」

白冰冰選了一個平日的中午前往白沙屯媽祖廟，看到就算是平日也有很多虔誠的信徒，並受到白沙屯媽祖廟主委的熱情招待，讓她心想「我能為他們做些什麼？」，因此臨時起意，馬上從台北call來攝影師，幫新歌《歌聲永遠陪伴你》多拍一支MV，只花一天時間就完工上架，她說：「我本來已經拍了MV，決定加拍一支。」拍攝當天她穿著粉紅色的上衣，剛好跟白沙屯媽祖的座駕「粉紅超跑」呼應。

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