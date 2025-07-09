庭瑄凍卵4年終於可以解凍？和陳柏霖爆出好事近 雙方回應「複製貼上」

〔記者陳慧玲／台北報導〕Popu Lady前成員庭瑄和陳柏霖愛情長跑近13年，最近傳出可望在今年10月到12月期間結婚，對於傳聞，雙方經紀人口徑一致，網友笑說根本是「複製貼上」，因為兩人的經紀人回應媒體完全一樣，一字不差，都說：「謝謝大家祝福，有好消息會跟大家說。」

庭瑄終於有機會「解凍」了。（翻攝自IG）

今年3月庭瑄剛過35歲生日，以生育條件來說，已進入「高齡產婦」階段，不過對她來說也許不會那麼擔憂，因為4年前庭瑄就已做了凍卵手術，當時還在社群分享心得，並拍下影片自己在腹部施打排卵針，相當辛苦。

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庭瑄曾分享凍卵心得。（翻攝自IG）

庭瑄當時談到，在她分享凍卵資訊後，才發現好多網友私訊問她細節，也才知道有相關需求的女生真不少。如今爆出庭瑄和陳柏霖可望在今年內結婚，或許也是她卵子「解凍」的契機出現了。

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