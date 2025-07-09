（專訪）YTR闖70個國家靠「一神器」交朋友 融融接外景主持喊圓夢

融融接下八大《自由的旅行者》主持棒。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／專訪〕旅行型YTR融融創立頻道7年他以探索「冷門、少人去的地點」聞名，拍過印尼食人族、北韓、阿富汗等地，實際造訪超過70個國家，擁有豐富旅遊經驗的他這次接下八大《自由的旅行者》主持棒，他有感而發提到從小最喜歡看的就是外景節目，沒想如今從觀眾變成主持人，他勵志嗨喊：「勇敢追夢真的很重要！」

融融說自己身上還有很多地方可以刺，不怕之後有新節目沒空間。（記者潘少棠攝）

融融從小學六年級就開始看《冒險王》、《世界第一等》，夢想就是想要成為外景節目的主持人，這也是他拍攝YT的契機，如今真的接下節目，他說當時心想「真的來了！」連酬勞都沒有談就立刻答應，還在身上刺下節目名稱最為紀念，更幽默表示自己身上還有很多地方可以刺，不怕之後有新節目沒空間。

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融融笑說到了拍攝的那天還覺得很不可思議，而他過去7年來拍攝影片所累積的硬底子也讓他主持起來更加游刃有餘，「有夢最美，這個夢想會支撐你一直前行力量，努力追夢就算沒有達成，最重要的是過程，你可以做到很多你想想不到的事情。」

融融接下八大《自由的旅行者》主持棒。（記者潘少棠攝）

融融在《自由的旅行者》中搭檔土耳其裔圖佳造訪土耳其介紹當地人文風情，過去融融就常在世界各地獨旅，他也分享自己每次出國必帶的東西就是「延長線」，融融表示，他常住在多人的背包客棧，每個旅客都有很多東西，像手機、相機等要充電，「但旅館通常只有一兩個插座，這時候延長線就是很好交朋友的東西，每個人都會來跟你借插座。」

至於有沒有在旅行過程被外國人問來自哪裡，融融也大方分享自己都會說是來自台灣，也說可以理解有人可能不認識台灣這個國家，但他會耐心跟對方介紹，「既然對方問了，就算是隨口一問但也會好好講一下。」

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