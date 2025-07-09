都怪籤運！八三夭霸天苦騎單車南下高雄 慘況曝光：歹路不可行

〔記者張釔泠／台北報導〕搖滾天團八三夭即將舉辦全新巡演「沒有翅膀的人」，售票前夕在官方社群發起無預警「特別企劃」，五位團員抽籤決定不同交通工具，從台北出發前往高雄，將於7/10在高雄舉行售票前直播。打破以往僅在室內為主的售票前直播，這次選擇最貼近人群的方式在戶外與歌迷見面。

霸天苦騎南下。（不搖就滾提供）

霸天苦騎南下。（不搖就滾提供）

出發前幾天遇上丹娜絲颱風攪局，面對「雨神同行」的考驗，團員們依然風雨無阻的出發。八三夭相信，即使人沒有翅膀，只要願意出發，就有機會到達；五位團員各自用不同的方式從台北前往高雄，阿璞、小橘是最爽開車組、霸天騎單車而阿電、劉逼則是搭船前往高雄。

請繼續往下閱讀...

阿璞與小橘爽開露營車。（不搖就滾提供）

阿電與劉逼幸運搭上船。（不搖就滾提供）

昨8（日）下午，抽到騎單車的霸天率先出發，從起點八里廖添丁廟出發，一路向南騎至白沙屯廟，結束第一天挑戰。他表示「第一天真的太累了，歹路不可行！」一句話道盡長途騎乘的疲憊。至於抽到搭船的阿電與劉逼，原本擔心颱風後氣候多變影響航程，還好順利搭上船班。抽到開車的阿璞與小橘則笑稱：「以為可以租跑車，結果是開露營車，很像以前大家開一台熱血巴士到處演出的感覺。」

這次直播企劃也邀請歌迷一同參與，八三夭喊話：「路上巧遇，歡迎餵食或打氣！」希望透過這次的企劃，讓大家看見每位團員在旅途中的樣貌。這趟從台北出發到高雄的直播之旅，不只是巡演的起點，更是八三夭對「沒有翅膀的人」最真實的詮釋。「沒有翅膀的人」售票前直播將於7月10晚間八點在漢神巨蛋1F戶外廣場正式登場。更多資訊請持續關注八三夭官方社群。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法