權恩妃遭批「胸大但不夠性感」惹怒網！釣出頑童小春護航

權恩妃今年登上潑水音樂節的火辣熱舞畫面引發熱烈討論。（翻攝自X、IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「水彈女神」權恩妃今年登上潑水音樂節「WATERBOMB FESTIVAL」的火辣熱舞畫面再度引發熱烈討論。怎料，影評人「半瓶醋」竟在臉書逆風批評權恩妃雖然胸部真的大，但看到她跳的舞卻沒有性感的感覺，惹怒不少粉絲，連音樂團體「頑童MJ116」的成員小春都現身留言。

影評人「半瓶醋」在臉書逆風批評權恩妃，惹怒不少粉絲。（翻攝自臉書）

半瓶醋昨（8）日在臉書發文，「我要逆風一下，雖然權恩妃的胸部真的很大，可是當我看到這段舞蹈時卻不知為何完全沒有覺得她性感我也不知道為什麼，可能是她的紅色襯衫還有牛仔短褲嗎？有沒有人跟我一樣的」，一番言論引爆網友怒火，紛紛留言「你覺得不性感是因為她沒有要取悅挑逗你，是真的在跳舞」、「你算什麼東西來評論啊」、「因為是專業表演，她沒有要煽動別人的情慾」。

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頑童成員小春現身權恩妃的討論串下，霸氣護航「不准你們講恩妃！」（翻攝自Threads）

值得一提的是，頑童的成員小春也現身討論權恩妃的貼文下，霸氣留言「不准你們講恩妃！」，試圖制止那些對權恩妃指手畫腳的網友。

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