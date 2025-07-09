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唐玲從生化人變回麻瓜 罹胃癌5年密集治療燒500萬

唐玲左肩的人工血管已取出，樂觀表示疤痕是戰勝病魔的光榮印記。（年代提供）唐玲左肩的人工血管已取出，樂觀表示疤痕是戰勝病魔的光榮印記。（年代提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕唐玲曾出演多部八點檔電視劇，在2019年被診斷出胃癌第四期，歷經8次化療，手術切除三分之二的胃，不料2022年復發，癌細胞轉移至子宮及卵巢，再度接受摘除手術，兩次的大型手術及密集治療讓她花費高達500萬元。近日唐玲出席《聚焦2.0》分享自己已撤銷重大傷病卡，也拔除放置左肩的人工血管，宣布自己終於變回「麻瓜」，不再是「生化人」了。癌後重生的她還跟本土劇女星璟宣學習皮拉提斯運動，進行術後重建，並一改過去重口味飲食習慣。

唐玲向本土劇女星璟宣學習皮拉提斯運動，訓練腹部核心。（年代提供）唐玲向本土劇女星璟宣學習皮拉提斯運動，訓練腹部核心。（年代提供）

唐玲罹患胃癌已經五年，中間共經歷兩次大手術及8次化療，她坦言抗癌五年間共花費高達500萬元支付醫藥費、復健及保健食品等。如今癌後重生，不只取消重大傷病卡，還將體內的人工血管取出，讓唐玲開心宣告不再是「生化人」，已正式變回「麻瓜」。為了術後保養，唐玲甚至向擁有國際皮拉提斯教師證照的女演員璟宣學習皮拉提斯，進行術後創傷重建，希望找回腹部核心。主持人高文音也特別頒發「畢業證書」給唐玲，表達對於她抗癌毫不氣餒，成功戰勝病魔的敬佩，讓唐玲感動不已。

高文音頒發抗癌成功畢業證書給唐玲，恭喜她癌後重生。（年代提供）高文音頒發抗癌成功畢業證書給唐玲，恭喜她癌後重生。（年代提供）

節目中唐玲自曝過去愛吃重口味、醃漬類的食物，本身就有胃潰瘍，再加上幽門桿菌感染，最終引發胃癌。蕭敦仁醫師表示有八成的胃癌是吃出來的，其中吃重鹹絕對是導致胃癌一大危險因子。重生後的唐玲徹底改變飲食習慣，以吃原型食物為主，她提到癌後最常吃的就是有「海中的黑鑽石」之稱的黑蜆，富含相當高的營養價值，是幫助她術後恢復的祕密武器。

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