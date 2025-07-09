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娛樂 最新消息

Lisa「不爽」丟回粉絲禮物Labubu 網一面倒反讚：帥爆

Lisa是Labubu狂粉。（翻攝自IG，合成圖）Lisa是Labubu狂粉。（翻攝自IG，合成圖）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕BLACKPLINK成員Lisa是Labubu狂粉，沒想到先前在首爾演唱會傳出粉絲熱情送的Labubu，遭她一臉嫌棄丟回去，臉部表情明顯不爽，消息引發熱議，但真相曝光後，網友反而大讚Lisa舉止超帥氣。

Lisa上週隨BLACKPINK進行全新巡演，在高陽體育館熱情開唱，載歌載舞讓歌迷留下難忘夜晚，沒想到此時卻有粉絲朝台上丟出娃娃Labubu，Lisa一見到立刻出手撿起來，馬上丟回台下，不知情的粉絲以為她「變心」鄙視Labubu。

其實Lisa對於粉絲朝舞台丟東西是心中大忌，畢竟過去有人故意將針孔安裝在娃娃上，要偷拍成員們的裙底風光，此次又遇上粉絲亂丟娃娃，自然無法給出好臉色。

此外，丟娃娃的的主人事後傳出將Lisa「拿過」的Labubu，還以3000元人民幣（約台幣12180元）高價轉售，再度引發網友撻伐。

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