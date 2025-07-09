初吻抵家啦！寇世勳 邱于庭重現《情義無價》回憶殺

寇世勳（左）和邱于庭重現《情義無價》的回憶殺。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕寇世勳、邱于庭曾演出中視八點檔《情義無價》，當年這齣戲播出時曾創下八點檔超高收視率，昨晚「最美麗的製作人」翟瑞靋過82歲生日，寇世勳和邱于庭都應邀參加她的生日趴，重現《情義無價》的回憶殺，邱于庭見到寇世勳還忍不住透露不為人知的小秘密。

最美製作人翟瑞靋過生日，邀來很多明星、名人為她慶生。（記者胡如虹攝）

人稱「翟姐」的翟瑞靋有「最美麗的製作人」之稱，她除了在中視製作過深受歡迎的情境喜劇《家有嬌妻》，也在中視節目部待了幾十年，和寇世勳、邱于庭、陳玉玫、周丹薇等中視演員感情都很好。昨天她舉辦百人生日派對，來了很多中視的舊同事，很像在開中視同學會，李濤、李艷秋夫婦、沈春華、胡錦、製作人周令剛、楊佩佩，嚴莊，還有電影圈大亨周信義、證券公司董事蕭祥玲也都出席她的生日派對，展現了她的好人脈。

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寇世勳（前）和邱于庭（左起）、陳玉玫昨晚都參加最美的製作人翟瑞靋的生日趴。（記者胡如虹攝）

昨晚的生日派對上，寇世勳和邱于庭同時出現，就讓人想起他們1988年演出的《情義無價》，不僅創下八點檔高收視率，成為三台八點檔收視冠軍，還紅到了香港、星馬，其中寇世勳和邱于庭、戚美珍的三角戀最為觀眾所津津樂道。

邱于庭看到以前《情義無價》的劇照，感嘆時間過得太快了。（邱于庭提供）

邱于庭（左起）、戚美珍和寇世勳在《情義無價》的三角戀曾讓觀眾抱不平。（翻攝自網路）

邱于庭表示，她在劇中雖然很愛「寇子」寇世勳，但是寇子沒有娶她，她傷心的出國了，讓很多人粉絲為她抱不平。昨天和寇子難得再見面，邱于庭一邊感嘆時間過得真快，一邊跟寇子透露一個小秘密，說如果她記得沒有錯，她在《情義無價》把螢幕初吻給了他，寇子聽了開玩笑說：「好像很委屈！」一秒讓兩位主角掉進滿滿的回憶裡。

而寇世勳在《情義無價》對邱于庭雖然是個無情男，但私底下卻很有情，昨天因為餐廳的燈光有點暗，愛美的邱于庭對於燈光要求很高，換了很多的地方拍合照，寇世勳都無異議的配合，是一位非常體貼的好男人。

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