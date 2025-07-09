晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

初吻抵家啦！寇世勳 邱于庭重現《情義無價》回憶殺

寇世勳（左）和邱于庭重現《情義無價》的回憶殺。（記者胡如虹攝）寇世勳（左）和邱于庭重現《情義無價》的回憶殺。（記者胡如虹攝）

〔記者胡如虹／台北報導〕寇世勳、邱于庭曾演出中視八點檔《情義無價》，當年這齣戲播出時曾創下八點檔超高收視率，昨晚「最美麗的製作人」翟瑞靋過82歲生日，寇世勳和邱于庭都應邀參加她的生日趴，重現《情義無價》的回憶殺，邱于庭見到寇世勳還忍不住透露不為人知的小秘密。

最美製作人翟瑞靋過生日，邀來很多明星、名人為她慶生。（記者胡如虹攝）最美製作人翟瑞靋過生日，邀來很多明星、名人為她慶生。（記者胡如虹攝）

人稱「翟姐」的翟瑞靋有「最美麗的製作人」之稱，她除了在中視製作過深受歡迎的情境喜劇《家有嬌妻》，也在中視節目部待了幾十年，和寇世勳、邱于庭、陳玉玫、周丹薇等中視演員感情都很好。昨天她舉辦百人生日派對，來了很多中視的舊同事，很像在開中視同學會，李濤、李艷秋夫婦、沈春華、胡錦、製作人周令剛、楊佩佩，嚴莊，還有電影圈大亨周信義、證券公司董事蕭祥玲也都出席她的生日派對，展現了她的好人脈。

寇世勳（前）和邱于庭（左起）、陳玉玫昨晚都參加最美的製作人翟瑞靋的生日趴。（記者胡如虹攝）寇世勳（前）和邱于庭（左起）、陳玉玫昨晚都參加最美的製作人翟瑞靋的生日趴。（記者胡如虹攝）

昨晚的生日派對上，寇世勳和邱于庭同時出現，就讓人想起他們1988年演出的《情義無價》，不僅創下八點檔高收視率，成為三台八點檔收視冠軍，還紅到了香港、星馬，其中寇世勳和邱于庭、戚美珍的三角戀最為觀眾所津津樂道。

邱于庭看到以前《情義無價》的劇照，感嘆時間過得太快了。（邱于庭提供）邱于庭看到以前《情義無價》的劇照，感嘆時間過得太快了。（邱于庭提供）

邱于庭（左起）、戚美珍和寇世勳在《情義無價》的三角戀曾讓觀眾抱不平。（翻攝自網路）邱于庭（左起）、戚美珍和寇世勳在《情義無價》的三角戀曾讓觀眾抱不平。（翻攝自網路）

邱于庭表示，她在劇中雖然很愛「寇子」寇世勳，但是寇子沒有娶她，她傷心的出國了，讓很多人粉絲為她抱不平。昨天和寇子難得再見面，邱于庭一邊感嘆時間過得真快，一邊跟寇子透露一個小秘密，說如果她記得沒有錯，她在《情義無價》把螢幕初吻給了他，寇子聽了開玩笑說：「好像很委屈！」一秒讓兩位主角掉進滿滿的回憶裡。

而寇世勳在《情義無價》對邱于庭雖然是個無情男，但私底下卻很有情，昨天因為餐廳的燈光有點暗，愛美的邱于庭對於燈光要求很高，換了很多的地方拍合照，寇世勳都無異議的配合，是一位非常體貼的好男人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中