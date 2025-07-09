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郁方結婚19年 婚姻酸甜苦辣全在這4字

郁方2006年7月與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，育有2子1女。（翻攝自郁方臉書）郁方2006年7月與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，育有2子1女。（翻攝自郁方臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕自封「好門媳婦」的資深女星郁方2006年7月與斐儷珠寶總經理陳昱羲結婚，育有2子1女，今（9）日上午她在臉書發文透露今天是她結婚19週年紀念，坦言夫妻倆承受了長輩庇蔭，有這樣常常久久的感情，真是福報。

結婚19週年有什麼心得？郁方說，最好的婚姻還是建立在「尊重」和「珍惜」這4個字，「我對於老爺（指老公）的愛，就是給他最大的尊重；對於另一伴，我從不會奪命追魂call，太太的關心和擔心」，表示如果會讓先生有壓力，那她就會「吾日三省吾身」，思考調整。

郁方說，這麼大的人啊，完全可以自己管好自己，「生命中有這麼多有趣的事情要做，真的不用內捲消耗自己的能量」，笑說天蠍座的她，完全不想管別人啊！她更表示，需要家庭溫暖的時候，她永遠都在，「你不需要我的時候，我一定不在；這樣子的想法也很適合用在夫妻和親子關係之間。」

她最後笑說：「我在，是因為身為太太和媽媽的責任；我不在，是因為，我也是我自己。」

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