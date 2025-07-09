晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李進良診所捲非法儀器風波 小禎聲援前夫「他不會在專業上開玩笑」

整形醫師李進良的診所捲入非法儀器風波，前妻小禎發聲力挺。（翻攝自IG、資料照）整形醫師李進良的診所捲入非法儀器風波，前妻小禎發聲力挺。（翻攝自IG、資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小禎前夫、整形醫師李進良的醫美診所昨（8）日傳出遭檢警搜查，疑涉嫌購買未經許可的鳳凰電波醫療器材，最終清查結果均為合法，診所也迅速發出聲明，澄清絕無不法情事。小禎也在8日晚間發文力挺前夫，強調李進良是絕不會在專業上開玩笑的人。

小禎與李進良於2020年離婚仍維持良好關係，她於8日在IG發文提到前夫捲入的非法儀器風波，「講真的，李院長還真的不是會在他的專業上面開玩笑或貪小便宜的人，因為他深知一點小動作就會被無限放大」。

李進良的嘉仕美診所委託律師發出正式聲明。（翻攝自IG）李進良的嘉仕美診所委託律師發出正式聲明。（翻攝自IG）

李進良的嘉仕美診所也委託律師發出正式聲明，強調診所所用的鳳凰電波之儀器與探頭均向原廠合法購買，並持有相關發票及原廠憑證可供查證，診所也嚴正否認使用違法探頭及重複施打之狀況，也嚴厲警告媒體，在尚未求證時不得亂報導，混淆事實，目前診所已對最率先報導的2名記者提告。

在 Instagram 查看這則貼文

胡小禎（@karenhu1984）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中