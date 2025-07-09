李進良診所捲非法儀器風波 小禎聲援前夫「他不會在專業上開玩笑」

整形醫師李進良的診所捲入非法儀器風波，前妻小禎發聲力挺。（翻攝自IG、資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕藝人小禎前夫、整形醫師李進良的醫美診所昨（8）日傳出遭檢警搜查，疑涉嫌購買未經許可的鳳凰電波醫療器材，最終清查結果均為合法，診所也迅速發出聲明，澄清絕無不法情事。小禎也在8日晚間發文力挺前夫，強調李進良是絕不會在專業上開玩笑的人。

小禎與李進良於2020年離婚仍維持良好關係，她於8日在IG發文提到前夫捲入的非法儀器風波，「講真的，李院長還真的不是會在他的專業上面開玩笑或貪小便宜的人，因為他深知一點小動作就會被無限放大」。

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李進良的嘉仕美診所委託律師發出正式聲明。（翻攝自IG）

李進良的嘉仕美診所也委託律師發出正式聲明，強調診所所用的鳳凰電波之儀器與探頭均向原廠合法購買，並持有相關發票及原廠憑證可供查證，診所也嚴正否認使用違法探頭及重複施打之狀況，也嚴厲警告媒體，在尚未求證時不得亂報導，混淆事實，目前診所已對最率先報導的2名記者提告。

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