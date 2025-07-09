陳柏霖傳娶庭瑄！Popu Lady現況曝光 她竟變富邦啦啦隊

Popu Lady成員感情至今仍相當要好。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕陳柏霖今天（9日）傳出有意與愛情長跑13年的女友庭瑄結婚，引發關注。庭瑄是Popu Lady的成員，當年因為跨足電影圈與陳柏霖結緣，不過如今她已經退出團體，過得相當低調。

Popu Lady在2012年出道，網羅當時最為青春可愛的女孩子們，成員包括洪詩、大元、寶兒、庭瑄及宇珊，前兩人一個因為參加《黑澀會美眉》、一個是《大學生了沒》出身，早就小有名氣，連帶帶起Popu Lady的高關注度以及人氣。一直到2019年，成員陸續與華研結束合作，宇珊在2020年離開公司，自此Popu Lady正式解散，不過5位成員感情依舊相當好。

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Popu Lady的大元當年紅透半邊天，低調與鼓鼓交往10年沒被發現。（翻攝自IG）

Popu Lady洪詩與李運慶育有一女，現在肚子懷有二寶。（翻攝自IG）

Popu Lady宇珊在兩年前成為人妻，現在與黃豪平一起主持的Podcast成績不俗。（翻攝自IG）

提起現況，大元（林艾璇）除了上節目通告之外，近年將重心轉往戲劇圈，她在2023年大方認愛交往10年的歌手鼓鼓（呂思緯），並於今年2月登記結婚；去年她也演出電影《愛的噩夢》獲得台北電影獎最佳女配角入圍肯定。洪詩則是在2023年與李運慶結婚，除了女兒之外，現在也懷有二胎，目前透過YouTube頻道與粉絲分享點滴；宇珊在2023年與圈外男友Josh結婚，目前與黃豪平主持的Podcast《不正常愛情研究中心》有不少死忠粉絲支持。

Popu Lady寶兒目前效力於富邦悍將的啦啦隊，先前在大巨蛋應援引發熱議，圖右為慈妹。（翻攝自IG）

庭萱是Popu Lady當中最為低調的成員，與陳柏霖緋聞傳了很多年。（翻攝自IG）

寶兒、宇珊算是離開團體之後，仍然希望往唱跳之路發展的成員，兩人2018年都參加了中國選秀節目《創造101》，在當時引發話題，可惜皆未入選。不過寶兒目前隸屬於中職富邦悍將啦啦隊「富邦Angels」的成員，仍在喜愛的唱跳路上努力，先前在大巨蛋應援還掀起討論，由於她的應援場次不多，有網友笑說「比李珠珢還稀有」。至於庭瑄則是相對低調的成員，不過她經常在IG上分享生活點滴，大多為旅遊較多，目前也經營著自己的插畫專頁「堅果公寓」，近年來確實比較少進入大眾視野。

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