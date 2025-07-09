七八年級生的青春回憶！《麻辣鮮師》老師群近況一次看

〔記者胡御柔／台北報導〕一句激昂的「我要當老師！」是否立刻喚起你的青春回憶？經典校園劇《麻辣鮮師》陪伴無數七、八年級生成長，劇中老師們的鮮明形象至今仍令人難忘。多年過去，這些「麻辣老師們」的現況如何？一起來回顧他們的近況與動態。

謝祖武是《麻辣鮮師》靈魂人物。（翻攝臉書）

徐磊（謝祖武 飾）

劇中主角之一，熱血又溫暖的徐老師至今仍被觀眾親切稱呼為「磊哥」。謝祖武目前仍活躍於戲劇圈，經常出現在螢光幕前。而他兒子謝展榮也開始踏入演藝圈，並憑藉影集《有生之年》入圍金鐘獎，父子兩代星光閃耀。

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郭昱晴的立委就職典禮上與葉民志驚喜同框。（資料照；記者廖振輝攝）

黃中興主任（葉民志 飾）& 萬人美老師（郭昱晴 飾）

劇中這對從情侶到夫妻的經典CP讓人印象深刻，尤其黃主任嚴厲的教學方式，還有與徐磊無俚頭的互動令人難忘。目前葉民志已淡出演藝圈，轉行投入房仲業；而郭昱晴則轉戰政壇，現為現任立法委員。兩人曾於郭昱晴的立委就職典禮上驚喜同框，讓粉絲大呼「回憶殺來了！」

賈欣惠（右）目前定居香港。（資料照；記者胡舜翔攝）

童雅容老師（賈欣惠 飾）

劇中溫柔氣質的雅容老師，是學生們心中的天使，也是徐磊老師的心動對象。賈欣惠目前已婚並定居香港，育有兩個女兒，現已淡出演藝圈，專注家庭生活。

乾德門於2018年因肺癌病逝。（翻攝臉書）

老趙（乾德門 飾）

以幽默搞笑風格深受觀眾喜愛的老趙，是劇中人氣超高的配角之一。可惜的是，乾德門於2018年因肺癌病逝，享壽75歲，讓粉絲們不捨緬懷。

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