佩甄誤把直男當同志「同床過夜」 小禎狂酸：妳這個大淫娃

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星佩甄與好友小禎合作Podcast節目《禎甄要chat內》，尺度無極限。她近日在節目上自爆，曾經把直男誤認是同志，兩人去台中出外景時，為了省錢睡在同一張床，直到某天得知對方是異性戀，嚇得她直呼「突然胃好痛」，小禎聽後狂酸她是「大淫娃」。

佩甄過去把一位直男朋友誤認成「姐妹」，得知真相後大崩潰。（資料照）

佩甄透露，男方很幽默又具時尚感，因此將對方誤認成姐妹，「完全沒有把他當成男生」，兩人相處非常親近，下班會約吃飯，有次他們一起去台中出外景，為了省錢，她邀請對方睡同一間房，甚至睡在同一張床。

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有趣的是，男生在房間要換衣服時，還刻意轉身，佩甄見此還開玩笑說，「你幹嘛害羞啊？」直到有一天，對方拿了一個名牌包要送她，豈料，他對著佩甄說，「妳有喜歡嗎？因為我跟我前女友分手了。」這時佩甄才恍然大悟，得知對方是直男後，她崩潰大喊：「突然覺得胃好痛，我不會是害你們分手的原因吧？因為我們睡在同張床上」。

女星佩甄與好友小禎合作Podcast節目《禎甄要chat內》。（翻攝自YT）

佩甄認為，兩人過去如此親近，對方應該是喜歡她，卻一直沒有表白，她也將送包包的舉動解讀為「告白」，讓她感到尷尬，也覺得傷了友誼，此後兩人漸行漸遠。

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