「高耀太」申智未婚夫黑料醜聞滿天飛 全網勸阻結婚

「高耀太」的女成員申智的未婚夫爆發醜聞，引發網友不滿勸她退婚。（翻攝自Naver）

〔記者王靖惟／台北報導〕韓國團體「高耀太」繼成員金鍾旼後，再度傳出結婚消息。日前申智在個人YouTube頻道上傳向高耀太隊友介紹結婚對象是小7歲歌手文元的影片而引起關注，然而申智未婚夫卻被爆出劈腿、霸凌同袍、隱婚生子等黑料，網上更陸續有網民爆料文元的黑歷史，看不慣他對申智的不良態度，最後竟引發全網反對申智與之結婚，頻勸退婚，實在尷尬。

據傳申智未婚夫文元（本名朴尚文）爆發負面傳聞，包括不良態度、不當言行、雙重交往、房地產爭議及霸凌同袍傳聞等，當初申智介紹他與高耀太成員見面時，男方才坦承在兩人交往初期隱瞞離婚事實，甚至與前妻育有一女，引起韓網軒然大波，就連高耀太2位成員都罕見變臉。

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高耀太成員白佳、金鍾旼得知申智結婚對象離過婚還有小孩，兩人隨即傻眼。（圖／翻攝自YouTube）

申智介紹團員結婚對象，卻傳出有團員不滿而離席。（圖／翻攝自YouTube）

申智所屬公司J-STAR娛樂8日正式出面說明，強調對爆發醜聞絕不輕忽，據「ETTODAY星光雲」報導，J-STAR娛樂稱文元已對自己過去的態度與失言表達深刻反省與歉意，但針對坊間所謂的劈腿、房產糾紛與霸凌等指控，J-STAR則強調「這些皆屬未經查證的不實內容」，不排除採取法律途徑追究責任。



而申智本人也在IG發出聲明，她強調花了大量時間去查清楚網友的質疑，並且向外界致歉，她表示已與公司一同查證各種疑問的真相，也確認這些負面新聞皆是空穴來風，並非事實，強調會理解並正視粉絲的關心，希望大家給予時間與空間，並持續守望關注。

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