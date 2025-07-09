韓籍YTR來台創業曝收入壓力 自爆：光兩個月就燒掉320萬

韓國女生Judy公開自己在台灣的實際收入。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕來自韓國的YouTuber「韓國女生Judy」來台發展多年，擁有超過70萬訂閱的YouTube頻道，近年不僅跨足體育圈成立職業排球啦啦隊「Tokki Cutie」，還自行創業開設餐廳，堪稱斜槓女力代表。近日她在影片中公開自己在台灣的實際收入與支出狀況，坦言：「訂閱數和收入完全沒有直接關係。」

Judy透露，目前她主頻道每月的YouTube廣告觀看收入大約為25萬至30萬元，而她經營的啦啦隊員頻道則每月約10萬元左右，合計大約30萬到35萬元。雖然表面上看起來不少，但她強調，經營內容產業的支出非常驚人。

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她進一步說明，光是YouTube頻道就有6位員工，還包括拍攝、剪輯、後製等龐大成本。她坦言：「光這兩個月，我就花了320萬元。」因此，單靠觀看次數收入其實很難維持營運，目前大多還是依靠品牌合作、廣告業配才能支撐下去。

韓國女生Judy光是YouTube頻道，這兩個月就花了320萬元。（翻攝YouTube）

此外，Judy也揭露外國人在台創業所面臨的現實條件，若想取得合法居留，每年營收必須達到8位數，為了達標她選擇創業開餐廳來補足營收缺口，她也進一步透露，目前餐廳每日營業額約為4萬5千元，不過這是尚未扣除成本前的收入。

最後Judy在留言區表示「感謝大家一直以來的支持，台灣是我人生中重要的一部份，在這裡發生的一切，都格外有意義」。

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