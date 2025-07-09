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韓籍YTR來台創業曝收入壓力 自爆：光兩個月就燒掉320萬

韓國女生Judy公開自己在台灣的實際收入。（翻攝YouTube）韓國女生Judy公開自己在台灣的實際收入。（翻攝YouTube）

〔記者胡御柔／台北報導〕來自韓國的YouTuber「韓國女生Judy」來台發展多年，擁有超過70萬訂閱的YouTube頻道，近年不僅跨足體育圈成立職業排球啦啦隊「Tokki Cutie」，還自行創業開設餐廳，堪稱斜槓女力代表。近日她在影片中公開自己在台灣的實際收入與支出狀況，坦言：「訂閱數和收入完全沒有直接關係。」

Judy透露，目前她主頻道每月的YouTube廣告觀看收入大約為25萬至30萬元，而她經營的啦啦隊員頻道則每月約10萬元左右，合計大約30萬到35萬元。雖然表面上看起來不少，但她強調，經營內容產業的支出非常驚人。

她進一步說明，光是YouTube頻道就有6位員工，還包括拍攝、剪輯、後製等龐大成本。她坦言：「光這兩個月，我就花了320萬元。」因此，單靠觀看次數收入其實很難維持營運，目前大多還是依靠品牌合作、廣告業配才能支撐下去。

韓國女生Judy光是YouTube頻道，這兩個月就花了320萬元。（翻攝YouTube）韓國女生Judy光是YouTube頻道，這兩個月就花了320萬元。（翻攝YouTube）

此外，Judy也揭露外國人在台創業所面臨的現實條件若想取得合法居留，每年營收必須達到8位數為了達標她選擇創業開餐廳來補足營收缺口她也進一步透露，目前餐廳每日營業額約為4萬5千元，不過這是尚未扣除成本前的收入。

最後Judy在留言區表示感謝大家一直以來的支持台灣是我人生中重要的一部份在這裡發生的一切，都格外有意義

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