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炎亞綸酸「從此不再評論」 陳沂火力全開回嗆

陳沂（左）、炎亞綸互咬一發不可收拾。（組合照，翻攝自臉書）陳沂（左）、炎亞綸互咬一發不可收拾。（組合照，翻攝自臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅陳沂日前針對去年9月24日發表有關藝人炎亞綸捲入桃色風波貼文公開道歉，傳因炎亞綸提起民事侵權名譽訴訟求償200萬元，她才表態致歉。不料，炎亞綸發文反擊指陳沂邏輯混亂，自導自演，陳沂不忍了也回嗆。

炎亞綸昨列出「邏輯大考驗」5點反問，強調若自己不曾操作媒體，為何還會有相關發文出現？他更點出陳沂與原爆料媒體是摯友，懷疑陳沂刻意利用媒體發新聞，再以「評論新聞」為由擦邊球違反協議，質疑動機不單純。

他更強調自己早已在各大平台封鎖陳沂，也不願出庭調解，足見無意再與對方有任何瓜葛，如今卻又發聲，炎亞綸直言：「如果我有請媒體操作，請拿出證據。」更強調「從此不再評論」是陳沂當初答應的條款。

對於炎亞綸發文，陳沂也火速回應，她模仿炎亞綸發文格式貼出5點「邏輯大考驗」，回應「道歉是我主動提出，既然你想要道歉我當然願意成全，就像跟羅志祥道歉一樣」、「我答應的是不『評論』，可沒說不『回應』」、「既然封鎖我，不想跟我有瓜葛，為何還要提告？還想要我公開道歉？想要封口又想要流量的是誰啊？」、「有人問我，我也只能『回應』了你說怎麼辦？啊就沒有『評論』啊」。

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