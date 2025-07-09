張學友巡唱再創傳奇 澳門演唱會行業有史以來最高售票

歌神張學友在台灣擁有大批歌迷。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌神張學友《張學友60+巡迴演唱會 澳門》演唱會日前在澳門圓滿舉行，繼2023年《張學友60+巡迴演唱會》澳門首站創下「澳門演唱會行業有史以來最高售票數量」驚人紀錄，歌神今年再創高峰，一舉創下「同一巡演於澳門舉行最多場數（合計共21場）」全新記錄，超越2011年《張學友1/2世紀世界巡迴演唱會》以及2017至2018年《A Classic Tour 學友·經典世界巡迴演唱會》澳門場次總和，再次在澳門舞台寫下傳奇一章！

港媒報導，《張學友60+巡迴演唱會 澳門》首輪公開售票火速售罄，2度加場，最終一連9場演出吸引逾9萬名歌迷到場共襄盛舉；澳門時隔2年再掀歌神熱潮，張學友巔峰歌舞實力震撼全場，證明其無可撼動歌壇地位。

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6日壓軸最終場以經典名曲《留住這時光》揭開序幕，張學友帶領53位樂手及20名芭蕾舞蹈員華麗登場，搭配4層樓高樂手舞台，瞬間將現場氣氛推至沸騰頂點！深受歌迷喜愛的《Ooh La La》、《馬路英雄》、《情不禁》等金曲接連上陣，全場聽得如癡如狂。

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