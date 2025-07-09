晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

張學友巡唱再創傳奇 澳門演唱會行業有史以來最高售票

歌神張學友在台灣擁有大批歌迷。（香港星島日報）歌神張學友在台灣擁有大批歌迷。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌神張學友《張學友60+巡迴演唱會 澳門》演唱會日前在澳門圓滿舉行，繼2023年《張學友60+巡迴演唱會》澳門首站創下「澳門演唱會行業有史以來最高售票數量」驚人紀錄，歌神今年再創高峰，一舉創下「同一巡演於澳門舉行最多場數（合計共21場）」全新記錄，超越2011年《張學友1/2世紀世界巡迴演唱會》以及2017至2018年《A Classic Tour 學友·經典世界巡迴演唱會》澳門場次總和，再次在澳門舞台寫下傳奇一章！

港媒報導，《張學友60+巡迴演唱會 澳門》首輪公開售票火速售罄，2度加場，最終一連9場演出吸引逾9萬名歌迷到場共襄盛舉；澳門時隔2年再掀歌神熱潮，張學友巔峰歌舞實力震撼全場，證明其無可撼動歌壇地位。

6日壓軸最終場以經典名曲《留住這時光》揭開序幕，張學友帶領53位樂手及20名芭蕾舞蹈員華麗登場，搭配4層樓高樂手舞台，瞬間將現場氣氛推至沸騰頂點！深受歌迷喜愛的《Ooh La La》、《馬路英雄》、《情不禁》等金曲接連上陣，全場聽得如癡如狂。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中