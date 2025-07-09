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陳柏霖晉升人夫倒數 傳年底娶小6歲庭瑄

41歲陳柏霖傳出動了想婚念頭。（資料照、記者潘少棠攝）41歲陳柏霖傳出動了想婚念頭。（資料照、記者潘少棠攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕陳柏霖去年初與賀歲片《還錢》飾演前女友蔡思韵有精彩感情戲，他表示詮釋這角色背負著責任感，「建立在分手的感覺，內疚和愧疚都多一些。」至於現實中是否能接受吃回頭草，他保守回應要看緣份。

與出身Popu lady女星庭瑄傳已交往逾10年，陳柏霖多年來對戀情相當低調及保護，當時被問到是否有成家立業的想法，他不願多談，僅表示：「有消息會跟大家講。」且不會預設未來可能會發生的事情。

陳柏霖（左）2023年與庭瑄現身信義區約會被逮個正著。（讀者提供）陳柏霖（左）2023年與庭瑄現身信義區約會被逮個正著。（讀者提供）

陳柏霖與庭瑄愛情長跑多年，私底下幾已呈現半同居狀態，今（9）日爆出41歲陳柏霖動了想婚念頭，已準備把小他6歲庭瑄娶回家，知情人士爆料，他近期向圈內友人探詢可以在台灣以外、能舉辦婚禮餐廳，據了解，可能結婚時間在10月到年底。

2012年，陳柏霖和庭瑄合作電影《變身》擦出愛火，愛情低調長跑多年，2023年11月小倆口被《自由時報》讀者直擊，身穿黑灰色情侶裝現身台北市信義區約會，庭瑄甜蜜勾著陳柏霖，罕見公開放閃。

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