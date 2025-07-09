小優大嘴巴毀前程 爆復出主持1集僅領1萬

小優因捲入大嘴巴謠言風波，遭前老闆吳宗憲解。（翻攝自臉書））

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小優」游振宜因捲入大嘴巴謠言風波，遭前老闆吳宗憲解約後轉戰YT與抖音直播，有醫美界金主看中小優口條邀她主持節目，糗的事，傳聞她1集主持費有3萬，但實際只領1萬。

小優復出全新節目《優美人生》傳由金主斥資400萬打造，《CTWANT》報導，該節目業配報價為7萬，但要養8人團隊，整體預算有限情況，小優實際拿到主持酬勞並不如外傳有3萬元，知情人士透露，她美籍僅拿約1萬，簽約13集也只拿到13萬，復出想靠節目賺錢，恐怕還得再加把勁。

請繼續往下閱讀...

因亂爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤傳緋聞，小優不僅遭解約，更接不到演藝圈工作，只能流落直播間。網紅圤智雨透露前陣子不經意在抖音上滑到小優正在直播，且直播一直到凌晨3點多都沒結束，非常拚命。

圤智雨認為小優流落至此，應該很恨踢爆她大嘴巴的女星宋羽葤，因此他針對小優的窘境給出能賺更多錢的提議，「我建議小優可以去報名拳願對戰宋羽葤，一方面可以仇人之間互相發洩；二方面新聞價值也有；三方面小優又可以賺錢，所以小優快點去報名吧！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法