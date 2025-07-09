侯昌明戴口罩就醫狂被注目 暗爽自以為很紅

侯昌明錄影工作結束後趕去醫院，因為身上「名牌」出糗。（翻攝自侯昌明臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕知名電視主持人侯昌明出道多年，8日透露醫時，一路被行「注目禮」，他一度以為是自己「太紅了」被認出，真相揭曉才知道出大糗。

侯昌明說，傻事總是不經意的突然出現在身邊，昨他錄影工作結束後，因為還要趕去醫院，匆匆離去，「當我踏進醫院開始，總是有人會不時地看我，我心裡想：天啊！我都戴滿口罩了，怎麼還是被認出來！」

連許久不見的護士看到侯昌明，都能夠直接叫出他的名字親切問候，這時他又想「也許是出道的比較久，還算有點紅吧！」老實說，當下侯昌明有點爽，「其實，就連我坐在椅子上等待號碼時，也有人目不轉睛的一直看著我，真的，真的，太紅了！」

直到我到領藥櫃檯，藥劑師笑著問侯昌明：「為什麼你胸前還要貼名字啊？」媽呀！他趕緊撕掉，原來忘了工作結束檢查一下，「真相大白，原來並不是因為我很紅，太糗了。」

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