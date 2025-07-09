小孩哭遭網路公審！張雁名心碎「這社會病了」怒轟：你沒失控過？

〔記者邱奕欽／台北報導〕41歲張雁名2022年升格人夫，如今育有一名2歲兒子「地瓜球」，不過他近日卻罕見發長文怒斥「仇童風氣」，表示自己看見許多網友在網路上攻擊幼童、批評帶娃家長，直言「真心覺得這社會病了！」他認為大眾應該多點同理心和包容，而不是一味指責兒童，字字句句流露出對孩子的守護，更意外引爆爸爸、媽媽們的共鳴。

張雁名2022年升格人夫，育有一名2歲兒子「地瓜球」。（組合照，翻攝自臉書）

張雁名7日表示自己也當了父親之後，更能理解「要孩子幾分鐘內控制住情緒」根本是難上加難，「不然保母、幼兒園就都失業了！」坦言孩子的哭鬧確實會影響他人，但這並不代表孩子就應該被仇視。為此，他張雁名反問網友，「難道你從小到大從沒失控過嗎？如果你做不到，怎麼可以要求孩子做得到？」

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對於網路常見的「不會教就別生」論調，張雁名也提出強烈反駁，認為這種說法完全忽視了父母為孩子成長付出的努力與心力，他強調「如果父母放任小孩吵鬧，那當然該檢討，但如果已經耐心安撫了，是不是該給他們一點時間與空間？」

最後，張雁名語重心長地呼籲社會多一點同理心與包容，「每個人都曾是哭鬧的小孩，當你覺得被打擾時，也請記得你父母當年也承受過他人的指責。」他建議自己如果碰上公共場所幼童哭鬧，會選擇「戴耳機或轉移位置」，用自己的方式避開衝突，也希望社會能更有彈性地看待育兒難題。

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