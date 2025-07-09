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神導諾蘭拍《奧德賽》偷閒也去看《F1電影》！婉拒拍照「很有禮貌」

導演克里斯多夫諾蘭正在拍攝新片《奧德賽》。（法新社）導演克里斯多夫諾蘭正在拍攝新片《奧德賽》。（法新社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎「神導」克里斯多夫諾蘭目前正忙於拍攝史詩新片《奧德賽》，不過上週末他現身蘇格蘭莫雷郡（Moray）的一家獨立戲院莫雷劇院（The Moray Playhouse）觀賞新片《F1電影》，讓工作人員大感驚喜，不過這趟行程諾蘭希望「保持低調」，因此未允許拍照。

根據外媒報導，諾蘭目前正在當地拍攝《奧德賽》，戲院方也在社群媒體分享諾蘭驚喜來訪，表示週日有幸接待他，「今天我們非常榮幸迎來克里斯多夫諾蘭本人，到戲院觀賞《F1電影》。可惜的是，他很有禮貌地婉拒拍照邀請，希望盡可能保持低調。他的《奧德賽》勢必會是明年夏天最受矚目的大片之一。我們的心情，已經不只是興奮可形容。」

《奧德賽》首張中文海報。（UIP提供）《奧德賽》首張中文海報。（UIP提供）

諾蘭新片《奧德賽》由諾蘭繼叫好叫座、獲獎無數的《奧本海默》後再度與環球影業攜手，跨越全球拍攝，更革命性的全片採用全新IMAX膠卷技術拍攝，首度將荷馬的經典傳奇搬上IMAX銀幕，講述奧德修斯在特洛伊戰爭後歷經艱險返鄉，途中遭遇獨眼巨人、女妖與女巫，最終與妻子重逢的傳奇旅程。

電影主要卡司包括麥特戴蒙、湯姆霍蘭德、辛蒂亞、安海瑟薇、羅勃派汀森、露琵塔尼詠歐、以及莎莉賽隆等堅強陣容，先前有報導指出該片成本高達2.5億美金（約台幣72.85億元），打平諾蘭目前成本最高的《黑暗騎士：黎明昇起》。

《奧德賽》預計2026年7月17日在台上映，先前有報導指出，首支前導預告在美國隨著環球影業暑期大片《侏羅紀世界：重生》上映，一同於戲院亮相，台灣方面也已引進該前導預告，本週起陸續在戲院登場，詳情請洽各影城詢問。

莫雷劇院PO文：

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