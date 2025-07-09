府城望族之子林沖 璀璨演藝傳承家族榮光

林沖年輕時高大帥氣，輪廓很深，外型酷似貓王。（台灣優質生命協會提供）

〔記者邱琬智／台北報導〕在台灣近代歌壇閃耀超過半世紀的「鑽石歌王」林沖，不僅以一曲《鑽石》紅遍亞洲，他更是出身台南赫赫有名的「府城林家」——一個橫跨政壇、商界與醫界的世代望族。

林沖家族世居台南鹽埕，早在清代就已是地方上的望族，並在日治時期和戰後持續活躍於政壇。父執輩曾出過市長、議長、議員，林沖父親林全義則曾任台灣省議會議員，家族勢力涵蓋府城的政治、經濟、交通等，南台灣知名的興南客運即為家族產業。

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林沖一生熱愛舞台表演。（台灣優質生命協會提供）

身為林家後代，林沖沒有選擇走上從政之路，反而踏上藝術舞台，以歌聲打造另一種家族榮光。他主演電影、參加國際歌謠大賽奪冠，甚至紅到日本、香港，成為台灣最早的跨國歌星之一。

林沖將許多戲服等珍貴文物捐出典藏。（劉國煒提供）

林沖的成就，並未讓他忘本。晚年還將珍貴戲服、照片捐贈給台灣音樂館，也持續關心公益，走訪全台社福機構，以歌聲撫慰弱勢。他的人生，正如其成名曲《鑽石》，耀眼卻真摯。

林沖以歌聲打造另一種家族榮光。（台灣優質生命協會提供）

如今，林沖離開人世，享耆壽92歲。他的歌聲永遠回蕩在這塊土地，而他所承載的家族榮光，也繼續在府城人心中閃耀。

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