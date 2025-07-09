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娛樂 最新消息

鄭允浩「Lesson哏」4年後翻紅！感謝柳承龍上課：真的沒開玩笑

〔記者廖俐惠／台北報導〕Disney+韓國影集《下流大盜》即將在16日上線，柳承龍、林秀晶及梁世宗等人昨天（8日）出席記者會，可沒想到焦點卻被演員鄭允浩搶走，原來是他4年前的歌曲《Thank U》中的「上課哏」（Lesson）近來翻紅，變成網路上的迷因，意外成為整場記者會中不斷被調侃的話題。

梁世宗、林秀晶、柳承龍在《下流大盜》記者會上比出愛心。（Disney+提供）梁世宗、林秀晶、柳承龍在《下流大盜》記者會上比出愛心。（Disney+提供）

《下流大盜》設定在1970年代的韓國，講述叔姪檔吳寛石（柳承龍飾演）與吳熙東（梁世宗飾演）拚死追逐發財夢的故事。當一艘古代寶船在韓國沿海被發現的消息不脛而走，兩人決定與各路投機分子展開一場驚心動魄的尋寶競賽，只為鹹魚翻身、過上他們富足的夢想生活。

導演姜侖成表示，看了《屍戰朝鮮》之後就成了柳承龍的粉絲，很開心如今能夠實現一起合作的夢想。柳承龍飾演的吳寛石是一個為了錢不擇手段的人，也是尋寶行動的領袖，他表示：「這讓我想到一部片叫《慾望街車》，無論如何怎麼滿足慾望，都絕對無法抵達名為『滿足』的車站，這樣的虛無感和無止境的慾望表現得很好。」

至於女主角林秀晶飾演的楊貞淑是為尋寶行動提供資金的女強人，她與柳承龍繼《妻人太甚》之後，竟相隔13年才再度合作。林秀晶表示：「我內心一直很期待能夠與承龍前輩再次合作，這次終於如願以償覺得非常開心，覺得很榮幸。」不過由於楊貞淑一角是在遠處給予資金的角色，並不是實際參與尋寶的一員，因此林秀晶與眾演員見面時間不多，不過儘管只是短暫互動，也讓她覺得很開心。

《下流大盜》演員陣容龐大，柳承龍（前排右一）稱很榮幸能與這麼優秀的團隊合作。（Disney+提供）《下流大盜》演員陣容龐大，柳承龍（前排右一）稱很榮幸能與這麼優秀的團隊合作。（Disney+提供）

由於《下流大盜》以尋寶為題材，各方搶奪金銀財寶的勢力可不少，其中李東輝、鄭允浩就屬於全羅南道「木浦派」，鄭允浩飾演的小混混性格火爆，與他本人差很多，確實產生了一些壓力；儘管他同樣是全羅南道（光州）出身，不過為了講好劇中時代背景的方言，鄭允浩還是久違回到木浦，還趁機與計程車司機攀談，獲得了很多靈感。

鄭允浩也說，柳承龍的一句話給了他很大的力量，「他跟我說『允浩啊，現在全部都不是在開玩笑』，好好準備。」他稱柳承龍在無形中也幫他上了課，恰巧與他最近爆紅的「上課哏」對上了。演員李東輝也不會放過這個玩哏的機會，透露自己並非木浦出身，學習方言更困難了，所幸鄭允浩也幫他上了課，告訴他講方言的細節，最後也不忘幽默的說：「我還在等第四堂課！」笑翻眾人，連柳承龍都笑到不行。

鄭允浩在《下流大盜》記者會上被要求比出「第一堂課」的手勢。（Disney+提供）鄭允浩在《下流大盜》記者會上被要求比出「第一堂課」的手勢。（Disney+提供）

鄭允浩4年前推出的歌曲《Thank U》，歌曲當中的說教感最近意外成為韓國最紅的迷因，尤其是「第一堂課」、「第二堂課」、「第三堂課」的歌詞超級洗腦，讓不少網友直呼「實在揮之不去」。昨天的記者會上，鄭允浩在拍照期間也被cue做出MV當中1、2、3的手勢，相當逗趣。

柳承龍近期獲封「Disney叔叔」的稱號，畢竟他除了演出韓劇《Moving異能》、《下流大盜》之外，最近還為《地球特派員》擔任韓文版的配音，與迪士尼合作密切。對於此稱號，柳承龍忍不住笑了出來，「雖然我還有很多不足，不過很感謝大家對我提出邀約。」也當場發願，希望《下流大盜》能夠拍攝第二季，已經迫不及待。

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