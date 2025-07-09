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娛樂 最新消息

台灣站姐太專業！夠紅才有人拍 現場驚人畫面曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕在K-pop風潮影響下，「站姐文化」近年也在台灣盛行。越來越多專業歌迷在追星時，自備長鏡頭相機、腳架與閃燈，拍下偶像最帥氣的瞬間。近來崛起的高人氣鮮肉男團F.F.O，就有一群死忠的粉絲，自備手機及單眼設備，追星追出滿滿「攝影魂」，力拚捕捉每一個完美角度。

由鈞嘉、俊希、小新、彥旭、勝銘、至琦以及加藤琉士組成的《原子2》冠軍男團F.F.O，近期推出首張專輯《Future For One》，他們人氣持續飆升，才出道就接下香氛品牌的代言。

昨天F.F.O在台北舉行活動記者會，幸運抽中入場資格的粉絲一早便排隊卡位，不僅熱情滿滿，更備齊單眼相機與專業設備拍攝偶像，現場畫面熱鬧又震撼，規格完全不輸到現場採訪的媒體。

事實上，現在的追星族除了現場拍攝，也會在社群帳號分享偶像的高清帥照，不論是演唱會、簽唱會還是快閃活動，都能看到這群鐵粉的身影，甚至有偶像親自轉發歌迷的攝影照片，隔空有了互動連結。

此外，還有「代拍族」靠著攝影接案，為無法到場的粉絲提供高畫質照片，成了追星族近來的風潮。

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