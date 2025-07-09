《沙丘》第三部不叫《救世主》！全片IMAX攝影機拍攝疑口誤

提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪將在《沙丘：第三部》登基成為皇帝。（資料照，華納兄弟提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由導演丹尼維勒納夫執導的《沙丘》系列第三部，片名曾被報導為《沙丘：救世主》（Dune Messiah），呼應1969年出版的同名小說，不過今正式定名為《沙丘：第三部》（直譯，Dune: Part Three），劇情將延續描述「甜茶」提摩西夏勒梅飾演的保羅亞崔迪登基成為皇帝的過程。

《沙丘：第三部》也將使用IMAX攝影機拍攝，不過並不會像克里斯多夫諾蘭新片《奧德賽》一樣「全片」以IMAX攝影機拍攝。IMAX執行長理查蓋爾方近日受訪被指「暗示」新一部《沙丘》會完全使用該公司的攝影機拍攝，但後來看來是口誤。

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由導演丹尼維勒納夫（右）執導的《沙丘：第三部》將開拍，提摩西夏勒梅也將回歸。（資料照，華納兄弟提供）

導演維勒納夫去年提到《沙丘：第三部》時曾表示，對他來說這部電影不算是「三部曲」的完結篇，談到前兩部《沙丘》時說：「那是一組完整的電影，改編自第一本小說。這已經完成。如果我拍第三部，目前正在編寫中，它不會像是三部曲的延續。雖然這麼說有點奇怪，但如果我要回到那個世界，我會想拍一部風格不同、擁有獨立個性的作品。」

而《沙丘：第三部》也將於近期開拍，包括提摩西、辛蒂亞、二代「黑寡婦」佛蘿倫絲普伊、安雅泰勒喬伊都將回歸主演，未參與第二部的「水行俠」傑森摩莫亞也已確認回歸。電影預計2026年12月上映。

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