才不是貶低！新一代《超人》發言被曲解直呼「我說的根本不重要」

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕全新《超人》肩負起開啟全新DC宇宙的重責大任，接棒化身新一代「超人」的大衛科倫斯韋近日接受《GQ》雜誌訪問時坦言，他很清楚詹姆斯岡恩執導的新作，正引發忠於查克史奈德與前DC宇宙的粉絲不滿，他過去發言甚至被曲解，讓他直呼「其實我說的根本不重要！」

大衛科倫斯韋在《超人》化身新一代「超人」。（華納兄弟提供）

在大衛之前，亨利卡維爾曾在三部電影中飾演超人，而一部分史奈德粉絲更發起網路運動，試圖阻撓岡恩版《超人》成功。而大衛從2023年夏天確定接演岡恩版超人後，也無意間成為史奈德粉絲攻擊的對象，尤其他2019年接受《娛樂周刊》訪問時提到，飾演超人是他夢寐以求的角色，但他心目中的版本，並非史奈德與亨利詮釋的黑暗寫實風格。

請繼續往下閱讀...

當時大衛表示「我心中的夢幻角色，絕對是超人，我很想看到有人拍出一個樂觀、復古風格的《超人》。我很喜歡亨利卡維爾那種黑暗、硬派的風格，但我也很希望下一版是明亮且充滿希望的。」

沒想到這段發言被部分「史奈德宇宙」的粉絲曲解，認為大衛在貶低亨利版超人，但事實完全不是如此。他對《GQ》強調：「其實我說的根本不重要。因為像超人這樣偉大的角色，你會希望有偉大的藝術家、作家和演員，去探索他的各種可能性。」

大衛接著表示：「超級英雄唯一會讓人感到無聊的時候，就是不斷重複相同的東西。所以，就像克里斯多夫諾蘭把蝙蝠俠帶向更黑暗、更貼近現實的一面，查克史奈德與亨利卡維爾探索超人在大銀幕上從未呈現過的另一面，我當時只是說，他們做得很好。當他們完成之後，我很想看到另一種完全不同的方向，看看角色的另一面。」

他也提到，就像諾蘭拍攝的黑暗騎士系列、麥特李維斯與羅勃派汀森之後，也會有人問：「我們什麼時候能看到一個更有趣、更誇張、更奇幻的蝙蝠俠呢？」而如今岡恩與大衛確實將《超人》帶向了與史奈德、亨利完全相反的方向：色彩明亮，風格輕盈，目前首波評價也大獲好評。《超人》今天正式在台上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法