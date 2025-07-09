韓國新一代「臉蛋天才」接班人 金旻奎顏值圈粉

金旻奎演出《清潭國際高等學校2》獲得不少討論度。（friDay影音提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」後繼有人！近來主演韓劇《清潭國際高等學校》第二季的新生代男星金旻奎，在戲中冷峻、溫柔形象圈粉，因有著深邃五官、模特兒身型，隨著劇集播出後人氣大漲。

金旻奎在《清潭國際高等學校2》飾演神秘轉學生，帥氣形象升級，獲得不少討論度，其實他早在2019年參與熱門選秀節目《PRODUCE X 101》，但最後沒有出道，之後轉向演員領域發展，多半演出配角。

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金旻奎演出《清潭國際高等學校2》獲得不少討論度。（friDay影音提供）

這次在《清潭國際高等學校2》中，金旻奎戲份提升，演出Yeri未婚夫，因高顏值、穩定表現為他贏得目光，韓媒看好「臉蛋天才」車銀優7月28日入伍後，金旻奎有望替補前輩位置，成為新一任接班人。

此外，《清潭國際高等學校2》上線後，戲迷大讚「劇情、角色越來越吸引人」，「沒想過高中生的心理戰也如此有趣」、「比第一季更加暗黑，很有代入感」，該劇在friDay影音上架。

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