林沖拐杖也要鑲水鑽 自爆前衛愛穿亮片裝被罵「不男不女」

林沖很重視形象，自認從年輕開始就很前衛。（劉國煒提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「鑽石歌王」林沖7月 7日因感染吸入性肺炎合併敗血性休克及多重器官衰竭病逝，享壽92歲，不少藝人好友在社群悼念他，「豬頭皮」朱約信也提到：「學長好走，改天見！」也有網友不捨祝福：「希望鑽石歌王在天上繼續閃亮！」

林沖總是帶著笑容。（劉國煒提供）

林沖從不服老，即使年過90，穿著打扮還是偏愛亮麗，也總是帶著笑容，過去接受《自由時報》專訪，林沖自爆年輕時喜歡性感打扮，甚至拍過不少裸露上半身的照片，笑說：「所以罵我的人很多啊，我愛穿亮片裝，被罵不男不女，但我喜歡前衛、新潮風格，不在乎外界怎麼說。」載歌載舞是他最愛的表演風格。

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輪廓深邃的林沖，父親是台南人，族譜記載有荷蘭血統，媽媽則是日本人，讓他看起來像外國人，年輕時迷倒不少女粉絲，他喜愛拍照及收集演出資料，近年陸續將自己在影壇及歌壇發展的史料先後捐贈給香港電影資料館及臺灣音樂館，希望這些電影及音樂史料能讓後輩更認識他。

林沖今年5月到高雄狀態看起來還很好，手上的枴杖還鑲水鑽。（劉國煒提供）

林沖的招牌歌曲是《鑽石》，因此手機鈴聲也是這首，他很重視形象，近年因為幾次跌倒，加上年紀大了，外出時走路需要柺杖輔助，但他連拐杖都要鑲水鑽，就是喜愛bling bling。林沖說自己從小愛唱歌、跳舞，媽媽卻逼他彈鋼琴，為了加強舞技，他曾向蔡瑞月拜師學舞，得意說：「我學芭蕾、現代舞、民族舞，但最拿手的是西班牙舞。」

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