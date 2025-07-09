《超人》編導斥全球票房標準「無稽之談」！口碑解禁獲讚史上最偉大

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由DC工作室聯合主席兼執行長詹姆斯岡恩執導的全新《超人》肩負起開啟全新DC宇宙的重責大任。作為編劇兼導演的岡恩最近接受《GQ》專訪時坦言，這部電影的確有些賭注，但強調「沒大家說得那麼誇張」，對於外界說「電影在全球如果沒有賣到7億美金就不算成功」的說法更表示「完全是無稽之談！根本不需要像外界所說的那麼巨大。」

詹姆斯岡恩執導全新《超人》，直說壓力沒有外界想像的那麼巨大。（華納兄弟提供）

根據外媒據報導，該片製作預算約2億美金（約台幣58.28億元），岡恩2023年接受《滾石》訪問時曾說，雖然「超級英雄疲乏」確實存在，但這並不是漫畫電影票房失利的原因，「重點是故事的類型。如果你忽略了核心—角色，那才是問題所在。」他提到「我們喜歡超人、喜歡蝙蝠俠、喜歡鋼鐵人，是因為他們是我們心中的經典角色，如果電影只剩下銀幕上一堆胡鬧，那就會變得很無聊。」

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岡恩在《Inside of You》Podcast節目中進一步闡述：「大家在講超級英雄故事時真的變得很懶散。到了那種地步：『哦，是個超級英雄，那就拍部電影吧。』『第一集賣得不錯，那就拍續集吧。』但他們沒有思考：『為什麼這個故事特別？它跟其他故事有什麼不同？故事的核心是什麼？為什麼這個角色重要？這個故事有什麼與眾不同之處，值得觀眾進戲院去看？』」

對於全新《超人》岡恩信心十足，而該片昨天社群口碑也收穫不少好評，包括獲讚「集娛樂性、情感張力與視覺奇觀於一身」、「不僅為角色注入全新氣息，同時致敬超人的傳奇歷史，這是DC新時代一個充滿希望與驚喜的開端」，更有人表示「這是有史以來最偉大的超人電影！」新一代「超人」大衛科倫斯韋也被讚「完美詮釋超人」。電影今天正式在台上映。

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