清涼一夏！「S2O」全新10大亮點熱鬧登場

S2O Taiwan近日榮獲國際音樂媒體《DJ MAG》最新公布的「世界百大音樂節」，蟬聯台灣第一名音樂節殊榮。（S2O Taiwan提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕號稱夏天台灣最濕、最好玩的「S2O Taiwan潑水音樂節」將於7月12、13日於台北市大佳河濱公園熱鬧登場！昨天曝光完整卡司，以及五大主題園區、超過134位國內外表演陣容，更有10大亮點吸引粉絲，留下難忘的夏日回憶！

S2O主舞台招牌360度噴水系統及高壓水槍，體驗霸王級噴水的震撼。（S2O Taiwan提供）

亮點1：國際好評認證！S2O Taiwan招牌360度噴水系統

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S2O Taiwan主舞台招牌特色「360度噴水系統」及「高壓水槍」，現場四面八方不斷噴射水柱，零死角全區濕區，全場不分男女、不分國籍一起沈浸在溼身狂歡的氛圍中。

亮點2：國際級百大DJ巨星R3HAB、W&W來台開炸

天后蔡依林指定合作招牌舞曲《Star Align》的EDM超人氣王者R3HAB，與「派對國歌製造機」W&W共同領軍，其他卡司包括義大利電音巨星MEDUZA、美國Dubstep鬼才Subtronics、英國DNB男神Dimension、超愛台灣的西班牙電音霸主Danny Avila、Future House才子RetroVision等，國際級DJ明星來台炸翻舞池。

亮點3：限定B3B夢幻三重奏「12手聯彈」世紀演出

今年破天荒推出「限定B3B夢幻三重奏」，最受到關注的是DubVision、Matisse & Sadko、Third Party三組雙人團體來台，首度在台灣同台、同框世紀演出，6個人同時站上主舞台的DJ台，獻上難得一見的「12手聯彈」傳奇畫面，為全場樂迷打造最感動的時刻。

MONEYBUNNY第一天主打嘻哈音樂，第二天主打KPOP及華語流行金曲。（S2O Taiwan提供）

亮點4：嘻哈仔必朝聖！美國Ayo & Teo來台 禁藥王、栗子休團後首同台

討論話題超高的人氣舞台MONEYBUNNY，第一天主打嘻哈音樂，邀請首度來台的美國嘻哈兄弟檔Ayo & Teo以及超愛台灣的韓國嘻哈女團YOUNG POSSE演出，台灣嘻哈強棒則有Asiaboy禁藥王、Lizi栗子領軍，更有當紅炸子雞的PIZZALI、Multiverse、西屯純愛組接力開唱，三組人馬更將以「狠操俱樂部」難得合體演出。

亮點5：韓團FIFTY全員來台 5566、徐懷鈺、陳勢安、家家有驚喜演出

MONEYBUNNY第二天主打KPOP及華語金曲，韓流新勢力女團FIFTY FIFTY以全新陣容五人全員來台開唱，亞洲天團5566孫協志、王仁甫、許孟哲以及平民天后徐懷鈺兩大華語強棒確認演出長達40分鐘；大勢情歌王陳勢安長達40分鐘演出將帶來最新單曲，當天也有靈魂歌姬家家、小男孩樂團主唱米非開唱等。

亮點6：亞洲百大女神DJ一次集結！蕾菈湯宇最炸夫妻檔登場

平交道女神Amber Na（藍星蕾）、真人版娜美Jenna Chew（周甄娜）聯手打造全新超辣高人氣組合SIN SISTER首度登場，另一組是三位百大夜店DJ女神 AshleyBaby、Alyshia以及Anita將以B3B同台演出，另外從YouTuber跨足DJ電音表現亮眼的最炸夫妻檔Lyla & Chosennai 蕾菈湯宇確認演出。

亮點7：近距離濕身狂歡！AV女優七瀨愛麗絲化身DJ掀話題

F級「小隻馬女神」AV女優七瀨愛麗絲將化身DJ Alice在台灣首度戶外演出，粉絲將可近距離與女神一起濕身狂歡，而Amber Na（藍星蕾）、Jenna Chew（周甄娜）也將在第二天再度登場，帶來不同於主舞台音的個人演出。

亮點8：驕傲巴士開進S2O！GOGO猛男、變裝皇后電力全開

S2O Taiwan今年全新舞台P（R）IDE BUS驕傲巴士登場，由AARON、BOBBY、DONUTS、EAZY E、KENTA、NORY、PAN、RABBITCH、RARA、SHAW、WATERBOOM、ZISKA輪番登場，更有GOGO BOY肌肉猛男以及DRAG QUEEN變裝皇后雙日特別演出。

S2O Taiwan提供現場租借水槍，潑水不求人，濕身激戰必備。（S2O Taiwan提供）

亮點9：巨型滑水道、衝浪機、主題沙雕打造夏日限定水樂園

S2O Taiwan今年破天荒首度打造巨型滑水道，更有衝浪機開放體驗，同時邀請沙雕協會現場打造S2O主題沙雕，真人比例超級適合拍照打卡。

S2O Taiwan全場帥哥、正妹一起沈浸在溼身狂歡的氛圍中，每年吸引日本、韓國、泰國、香港、星馬等地樂迷來台朝聖。（S2O Taiwan提供）

亮點10：吃喝玩樂一站式體驗！12家美食+品牌互動送好禮

S2O Taiwan現場有Budweiser百威啤酒、Corona可樂娜、Red Bull、Volvic 富維克天然礦泉水品牌攤位，更首度打造沙灘酒吧超吸睛。同時網羅12家美食攤商，VVIP包廂區另有ANGEL CHAMPAGNE、人頭馬Remy為派對狂歡加冕。

活動兩天，S2O Taiwan皆有安排官方接駁車，免費提供樂迷搭乘，每15至20分鐘一班車，由捷運行天宮站2號出口發車，至林安泰古厝下車，步行進入9號水門，即可到達會場，購票可至遠大售票系統Ticket Plus。

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