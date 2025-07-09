紀錄片《造山者》賣破1500萬 「台灣半導體產業」感動外國影迷

〔記者鍾志均／台北報導〕紀錄片《造山者－世紀的賭注》口碑延燒，全台票房突破1500萬元，累計超過5萬人次走進戲院觀賞，躍升至台灣紀錄片影史票房第8名。

外交部長林佳龍表示，願協助製作多國語言版本，讓駐外館處推廣，透過《造山者》呈現的台灣科技奮鬥史，邀請更多國際觀眾從晶片故事來認識台灣。

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蕭菊貞導演表示，「請相信紀錄片能創造文化的力量！這個影響力也可以讓世界看見台灣。」近期日本知名作家野嶋剛來台觀影後，特別發文表示：「走進台灣戲院看了《造山者》，現場有許多觀眾感動落淚，這部片不僅值得在台灣放映，也應該在國外放映。」

美國商會《臺灣商業話題》高階編輯Julia Bergström則盛讚：「《造山者》讓我意外感動落淚。每個畫面都閃耀著台灣半導體產業前輩們默默付出的努力、堅定的信念與個人的情懷。這更像是一封寫給台灣的情書——深思熟慮、製作優美、意義深遠。」

蕭菊貞分享：「很少有作品能在這麼分眾的社會氛圍下，把不同立場、不同領域、不同世代的人聚集在一起，看到它在幾代人之間產生共鳴，這讓我很感動，也覺得努力完成這部紀錄片特別有意義。」

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