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娛樂 最新消息

好萊塢加持！台中首座「高鐵實景攝影棚」打造國際級災難片

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣首部以「高鐵」為題材的災難鉅作《96分鐘》釋出幕後花絮製作篇，曝光劇組首度引進好萊塢「Previs特效預演技術」，並在台中打造台灣首座高鐵實景攝影棚，呈現擬真高速行駛場景。

為真實呈現高速行駛的高鐵場景，也考量拍攝安全性，劇組在台中市政府新聞局與台中市影視發展基金會的大力支持下，斥資打造台灣影史首座高鐵實景攝影棚，由日本特製零件運回台灣組裝，搭配車廂兩側超過700片的LED螢幕，真實模擬從台北一路疾駛到高雄的窗外風景，還原身歷其境的乘車體驗。

林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。（華影國際提供）林柏宏在《96分鐘》中使用台灣影史首座高鐵攝影棚，深感身歷其境。（華影國際提供）

主角林柏宏分享：「我們拍攝時感覺到窗外的風景跟著跑動，讓演員很容易進入情境，也真的會跟著劇情緊張冒汗！」在《96分鐘》首次飾演俐落刑警的宋芸樺則透露，拍攝過程挑戰極高：「有場戲要同時處理乘客的崩潰情緒、車廂晃動感和大動作的肢體表現，車廂雖然沒在動但我一度覺得自己快暈車，整個過程很煎熬也很過癮！」

另外在台北市電影委員會協助下，劇組夜間封鎖台北信義區街道，現場動員上千名臨演與工作人員，導演洪子烜在前所未有的調度挑戰下，成功營造出高度寫實的災難場面。

宋芸樺在《96分鐘》飾演俐落刑警，好友柯震東特地到場探班。（華影國際提供）宋芸樺在《96分鐘》飾演俐落刑警，好友柯震東特地到場探班。（華影國際提供）

宋芸樺的好友柯震東曾入圍金馬獎最佳新導演，特地趁《96分鐘》拍攝時到場探班，讓宋芸樺打趣說道：「他是來學習怎麼拍大場面的！」而《96分鐘》釋出幕後花絮製作篇後，立即引發全台網友熱議，紛紛留言大讚：「終於看到台灣拍出有國際感的動作片了！」

監製鄒介中也說，《96分鐘》在北影首映後的正面回饋讓團隊信心大增，看好9月5日正式上映時，以寫實美學與震撼視覺衝擊觀眾心靈。

《96分鐘》幕後花絮製作篇連結：

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