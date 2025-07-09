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我生的我決定！不只李施昤 4旬日星未婚懷孕獲讚「有勇氣」

李施昤（左）、藤田小百合透過各自方式成為母親。（翻攝自X，合成圖）李施昤（左）、藤田小百合透過各自方式成為母親。（翻攝自X，合成圖）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《Sweet Home》女星李施昤昨（8）爆出未經前夫同意，做試管嬰兒懷孕成功，引發熱議；事實上，日本名人藤田小百合也曾「未婚懷孕」，透過日本精子銀行獲得精子捐贈，獲網友大讚很有勇氣。

李施昤離婚近4個月卻宣布懷孕，震驚外界，公司證實她確實有孕在身，孩子的爸是她的前夫，但關於其餘私生活內容未多透露；李施昤則自行在社群證實此事，表明「前夫沒同意，但我還是想要這個孩子」，強調會履行做母親的責任。

日本方面，今年45歲的藤田小百合長年於韓國活動，5年前宣布未婚生子，當時她大方承認是透過日本精子銀行的幫忙下成功懷孕，直言「生育」、「結婚」是兩件事，無法接受和不喜歡的人結婚生子，最後隻身飛回日本接受精子捐贈。

李施昤和藤田小百合以各自方式主張「我想要」、「我選擇」當媽媽，他們認為「為人母」並非基於結婚、愛情的基礎，而是「責任感」使然，讓自己成為一名母親。

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