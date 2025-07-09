男神李現「揭露14年私下情誼」 狠拒楊紫表白遭烙狠話

楊紫（右）、李現在《錦繡芳華》偽裝夫妻假戲真做，互動曖昧。（LINE TV提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊紫、李現二搭演出的古裝劇《國色芳華》今年初開播便大受歡迎，續集《錦繡芳華》延續熱度，一開播便在陸網累積破億流量，同時登上LINE TV熱播排行榜第三名。劇中兩人以「偽裝夫妻」身份攜手共患難，情感逐漸升溫，楊紫更鼓起勇氣直球告白：「我喜歡你。」李現也在劇中大展好身材，上演裸身場面讓楊紫擦藥，展現健身成果。就在CP粉滿心期待發糖之際，劇情卻急轉直下，楊紫被擄昏迷，李現擔心她因自己而死，選擇主動疏遠她，楊紫則心碎回應：「從此以後，我倆不相欠。」讓粉絲大呼心碎。

日前劇組特別舉辦主演群線上直播，楊紫雖忙於拍戲，仍抽空現身力挺。直播中李現開玩笑問她對劉暢與縣主有何看法，楊紫立刻笑回：「兩人必須鎖死！」表示這對怨偶邏輯思維、處世方式幾乎一模一樣，「他們倆不能和任何人在一起！」魏哲鳴則預告劉暢接下來會「更黑」，笑說：「觀眾看了會氣瘋，我先打自己為大家解氣。」並提醒大家如果現實中遇到這種人，「記得離他遠一點」。

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楊紫（右）、李現二搭演出《國色芳華》續集《錦繡芳華》。（LINE TV提供）

除了緊湊的商戰與權謀劇情，觀眾也熱切關注楊紫與李現婚後的感情發展。隨著劇情推進，兩人互動愈發曖昧、情愫暗生，楊紫甚至在醉酒時再度向李現告白：「我喜歡你。」

然而這段感情卻遭有心人利用，楊紫被擄並中毒昏迷。李現自責未能保護她，深怕她因自己喪命，選擇壓抑情感，冷漠對她說：「我們的婚事本是偽裝，並非兩情相悅，更不必擺出生死相隨的姿態，從今往後莫要為我涉險。」他坦言慶幸能有楊紫這位「知己」，楊紫則心碎回應：「你的話我聽進去了，從此以後，我倆不相欠，知己。」令粉絲淚崩直呼：「真的虐哭我了！」

為撫慰粉絲，劇組也不忘釋出甜蜜花絮。楊紫與李現在片場互動自然親密，李現更笑說：「我看她（楊紫）看了14年了！」原來兩人是北京電影學院的同學，14年來的深厚情誼讓兩人更具默契與信任。李現也在直播中透露，這次二搭合作更有默契，現場排戲時常一起加入細節、針對劇本協調溝通，力求呈現彼此都滿意的狀態，「這樣劇情銜接自然、過渡柔和，我想這就是大家喜歡這部劇的原因。」《錦繡芳華》每週二至週日晚上6點於LINE TV全網首播。

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