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娛樂 最新消息

孫安佐「半裸街頭恍神」惹議 狄鶯親曝最新狀況

孫安佐日前被民眾目擊半裸在街頭恍神。 （翻攝自黑色豪門企業臉書）孫安佐日前被民眾目擊半裸在街頭恍神。 （翻攝自黑色豪門企業臉書）

〔記者蕭方綺／台北報導〕25歲的孫安佐是狄鶯與孫鵬的獨子，日前才剛服完4個月兵役退伍，當時整個人瘦了一大圈。近日他被目擊半裸現身街頭，引發外界關注其身心狀況。他的經紀人「重讀天月」也在社群證實他已暫停所有工作。事隔一週，媽媽狄鶯出面透露了母子相處的最新情況。

孫安佐因為身心狀況不穩，選擇全面停工休養，父母狄鶯與孫鵬也全力陪伴在側。他原本預定參與格鬥節目《拳願》第二季，但經紀人考量他的健康狀況，最終決定讓他退賽。經紀人當時指出可能是他執意開發水槍產品，導致壓力過大，影響到飲食與睡眠。

孫鵬（右起）、狄鶯現在全力陪伴孫安佐。（翻攝自IG）孫鵬（右起）、狄鶯現在全力陪伴孫安佐。（翻攝自IG）

孫鵬先前就表示，現階段一家人將重心都放在安佐身上。狄鶯近日也親自說明：「他現在都好，沒事，我只能這麼說。」至於拳願是否還有機會參加，她則語氣堅定表示：「是我不讓他打！」面對進一步追問，她則低調回應：「沒有為什麼。」展現出母愛滿滿的護子心情。

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