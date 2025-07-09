趙露思遭前老闆毆打！「社群認證消失」爆解約疑雲 經紀公司急回應

中國人氣女星趙露思在2024年底因拍戲過勞病倒。（翻設自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國人氣女星趙露思在2024年底因拍戲過勞病倒，並被爆曾遭前經紀公司霸凌，事件一度引發廣泛關注。儘管所屬公司銀河酷娛否認相關指控，但近期有網友發現她在小紅書上的官方認證已移除公司名稱，掀起外界對她是否已解約的猜測，但根據《新浪娛樂》報導，銀河酷娛對此簡短回應：「沒有解約，謝謝。」

趙露思的小紅書已無公司認證標籤。（翻攝自微博）

趙露思的閨密曾爆料，早在2019年她就曾遭到公司語言與肢體上的霸凌。趙露思本人也在今年初發文坦承「長大後又挨了打」，透露自己罹患心理疾病。不過，銀河酷娛當時回應表示雙方在工作規劃上並無分歧，並警告外界勿再散播謠言。

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趙露思健康亮紅燈後，屢傳有意離開銀河酷娛，但始終未有明確消息。直到近日，網友發現她在小紅書的個人頁面已無銀河酷娛的機構認證，但銀河酷娛否認此消息。

此外，趙露思先前也被發現曾在小紅書上點讚一則批評公司偏袒孟子義的貼文，疑似對待遇感到不滿。該貼文指出銀河酷娛為力捧孟子義主演的新劇《桃花映江山》，砸下資金包下上萬個「雲包場」名額協助宣傳。

反觀趙露思主演的《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等熱播劇，卻未曾獲得相同支持。更有媒體揭露，趙露思當年憑藉《傳聞中的陳芊芊》挽救公司財務頹勢，甚至吸引阿里影業投資，讓瀕臨破產的銀河酷娛起死回生，卻始終未享有相稱資源。

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